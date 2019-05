Lady Diana, Sarah Ferguson sbotta e rompe il silenzio: “Mi ha fatto soffrire tanto”

Lady Diana e Sarah Ferguson erano amiche, cugine, nemiche e cognate. Ma qualcosa l’ha fatta soffrire molto e ora emerge il suo racconto senza più filtri

Lady Diana e Sarah Ferguson erano molto di più che cognate come Meghan e Kate, perché i loro segreti erano qualcosa di molto intimo. Ma qual è la verità sulla sofferenza dell’ex moglie di Andrea?

La sofferenza di Sarah Ferguson

Sarah Ferguson la rossa che fece dannare la Regina Elisabetta, fu travolta da uno scandalo non da poco. Le sue foto mentre John Bryan le succhiava l’alluce, rimarranno sempre nella storia così come il suo spirito ribelle.

Nonostante questo è una donna che ha sofferto tantissimo, per le prese in giro sul suo aspetto e la sua forma fisica, con aggettivi come la “Duchessa di Pork” anziché di York.

Una intervista spagnola su Telecinco a “Viva la Vida” è stata improntata proprio sulle umiliazioni, che ha dovuto subire sin da subito entrata a Palazzo:

“dicevano cose di me assurde e mi ha fatto soffrire tanto”

Commenti che hanno investito anche le figlie, che lei ha difeso tantissimo e ancora oggi si batte contro il problema dell’obesità. Nonostante tutto oggi ha ritrovato la serenità, persino con l’ex marito.

Ma nel passato con Diana Spencer i problemi come venivano affrontati?

Lady Diana e Sarah Ferguson: nemiche o amiche?

Non solo cognate ma anche cugine di quarto grado, cresciute insieme e con una Diana che ha fatto da cupido tra Sarah e Andrea.

In tanti le paragonano a Kate e Meghan, ma il loro rapporto era unico e si sono spalleggiate tantissimo soprattutto quando la Regina Elisabetta non le lasciava stare un attimo.

Sarah, nonostante i rumors dicessero il contrario, ha sempre potuto contare sulla cognata e le prese in giro venivano prontamente difese, arginate e non mancava mai una parola di conforto.

Una figura per la quale la Ferguson, ancora oggi, sente tantissimo la mancanza e ricorda sempre con grande entusiasmo i momenti passati insieme prima e dopo il divorzio.