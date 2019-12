Scopriamo insieme tutti i benefici che la vodka ha sulla nostra salute (purché consumata con moderazione).

La vodka è composta da uno spirito è stato, in realtà, inventato per scopi medici: ad oggi, la bevanda incolore e inodore ha una serie di benefici per la salute.

1. La vodka è un toccasana

La vodka è un disinfettante naturale e antisettico. Può essere usato per trattare mal di denti, pulire le ferite e pulire la tua casa.

In effetti, rimarrai sorpreso da quanti prodotti per la pulizia e l’igiene della tua casa includono l’alcol nei loro ingredienti.

2. Può alleviare lo stress

Potresti aver sentito che il vino rosso è un rilassante naturale, ma non è nulla in confronto alla vodka, che studi hanno dimostrato di alleviare la tensione meglio del vino.

3. È salutare per il cuore

La vodka può aumentare il flusso sanguigno e la circolazione nel corpo che può prevenire la formazione di coaguli, ictus e altre malattie cardiache.

La vodka può anche aiutare a ridurre il colesterolo. E, per coloro che guardano il loro peso, è anche generalmente considerato un alcool ipocalorico. Tutto con moderazione ovviamente.

4. Può essere usata come prodotto per la cura della pelle

La vodka agisce come astringente o toner naturale e, grazie alle sue proprietà disinfettanti, può pulire in profondità i pori. (Assicurati solo di diluirlo prima con parti uguali di acqua).

Inoltre stringerà la pelle del tuo viso e può trattare gli sfoghi dell’acne con le sue proprietà essiccanti e disintossicanti.

Ma può avere un effetto disidratante, che dovresti tenere presente se hai la pelle particolarmente secca o sensibile.

5. Contribuisce all’igiene orale

Abbiamo già accennato al modo in cui la vodka può lenire i mal di denti, ma un po’ di questo alcolico può aiutare anche a combattere l’alitosi.

6. Può alleviare i sintomi causati dall’artrite

Apparentemente, i pazienti che hanno sofferto di artrite reumatoide e hanno avuto bevande semi-regolari di vodka durante il mese hanno sentito meno dolore e infiammazione associati alla loro malattia, secondo questo studio.

7. Riduce i rischi associati al diabete

A differenza della birra o del vino, un bicchierino di questo superalcolico può effettivamente ridurre i livelli di zucchero nel sangue. Questo è più efficace se preso dritto, quindi ordinalo pulito o sulle rocce.