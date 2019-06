Kate Middleton sgridata da Camilla Parker davanti a tutti durante la parata: il gesto imbarazzante

Camilla Parker, sgrida la Duchessa di Cambridge durante la parata: il gesto imbarazzante della Duchessa di Cornovaglia

Lo scorso 17 Giugno, come ogni anno dal 1948, vi è la ricorrente parata dell’Ordine della Giarrettiera, durante la quale la Regina Elisabetta, che è a capo dell’ordine, nomina e esalta coloro i quali nel corso dell’anno si sono distinti per il loro lavoro e i loro meriti nei confronti dell’Inghilterra.

Nel corso di questa parata, tutti i partecipanti indossano il loro abito migliore. Tra i membri partecipanti alla parata anche Kate Middleton e Camilla Parker, che secondo l‘Express avrebbero attirato l’attenzione dei sudditi.

Kate Middleton ‘umiliata’ da Camilla Parker al cospetto dei sudditi: il gesto imbarazzante

Dopo il Tropping The Colour, durante il quale la Regina Elisabetta aveva festeggiato i suoi rigogliosi 93 anni e Meghan Markle, fu ‘sgridata’ dal Principe Harry perchè con lo sguardo altrove piuttosto che rivolto alla platea, pare che un fatto simile sia accaduto alla ‘perfetta’ Duchessa di Cambridge.

Pare infatti che la seconda moglie del Principe Carlo, abbia dovuto richiamarla colpendole la spalla, perchè distratta a parlare con la Regina Maxima D’Olanda, un gesto che ha imbarazzato non poco la moglie del Principe William.

Eppure Kate, non essendo l’ultima arrivata, sa benissimo che, da protocollo, non è ammissibile distogliere lo sguardo alla platea e l’attenzione da un evento tanto regale.

Stavolta, per una volta, non è Meghan Markle al centro di questo tipo di polemiche.

Rose Hanbury come Camilla Parker: ‘Un fantasma ingombrante’

Passando ad un altro tema scottante riguardante la Duchessa di Cambridge, incrociamo il presunto tradimento del Principe Wiliam, con la loro vicina e ormai ex amica Rose Hanbury.

Una situazione pesante, in cui ambedue le parti sembrano soffrire terribilmente, Kate Middleton non solo per la presunta crisi coniugale, ma anche perchè teme che i loro figli possano venire a conoscenza di questa storia tramite i tabloid.

Dall’altro Rose Hanbury, che stando alle parole di un amico intimo starebbe attraversando un brutto periodo proprio perchè in tal senso è malvista dalla Corte e dai sudditi inglesi, i quali l’hanno etichettata come una ‘rovina-famiglie’.

I tabloid nonostante le minacce, arrivate da fonti interne al Palazzo, di agire per vie legali, non arrestano la loro sete di gossip.

Infatti loro parlano di Rose Hanbury e il Principe William, come una storia già letta, ovvero quella del Principe Carlo, che tradì Lady D, con Camilla Parker, ridefinita come un ‘fantasma ingombrante’. Una strategia, che sostengono i tabloid inglesi, starebbe utilizzando anche la Marchesa di Cholmodeley.