Principe William, l’amante Rose Hanbury usa la strategia di Camilla: ‘Un fantasma ingombrante’

In merito alla vicenda Kensginton Palace, sino ad ora si è astenuta dal commentare, ma fonti vicine rivelerebbero che i reali abbiano intenzione di far ‘ricorso alle vie legali’ per mettere un punto di fine a questa storia.



Rose Hanbury un ‘fantasma’ come Camilla Parker: la storia si ripete?

Quella di Rose e William, a detta dei tabloid britannici sarebbe una storia già scritta e già sentita.

I sudditi, spiegano le testate locali, vedono in lei, così come riporta Vanity Fair, il ‘fantasma ingombrante’ di Camilla Parker, la donna più ‘odiata’ dai sudditi d’Inghilterra.

Anche se c’è da dire, che abbiamo a che fare con due storie completamente diverse, nel caso di Carlo e Lady D, si parla di un matrimonio si vocifera ‘privo di fondamenta’, a differenza di William e Kate, che al contrario sono sempre stati visti come il riflesso della coppia perfetta, uniti e sorridenti, almeno all’apparenza.

Rose Hanbury è come Camilla Parker (anche se ormai non lo è più), un ‘fantasma’ che incombe silenzioso sulla famiglia dei Duchi di Cambridge?