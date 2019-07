Kate Middleton, scenata di gelosia per il Principe William: ‘Non deve vederla’

‘Non deve Vederla’ Kate Middleton gelosa del Principe William. Le amiche della Duchessa rivelano: ‘Ha ragione ad essere preoccupata’. Ecco che cosa è accaduto

Come è noto la storia di Kate Middleton e del Principe William, inizia circa 18 anni fa, quando per la prima volta si sono incontrati alla St. Andrews University nel 2001.

Sotto gli occhi del mondo intero, i momenti più importanti della loro vita, dalla loro laurea nel 2005, al loro matrimonio nel 2011 Abbazia di Westminster, sino alla nascita dei loro tre principini George, Charlotte e Louis che con la loro dolcezza hanno conquistato il cuore di tutti.

La coppia reale, che appare al pubblico sempre impeccabile e sorridente, di recente è al centro di innumerevoli rumors, in cui al centro ci sarebbe il Principe William e il suo ‘presunto tradimento’.

Kate ‘ha ragione di essere preoccupata’

Secondo quanto riportato dall’Express, Kate Middleton ha vietato tassativamente al suo consorte di poter rivedere una sua ‘vecchia fiamma’, la bellissima Jessica Craig.

La donna cresciuta in Kenya, è un’attivista ambientale che ha fondato due organizzazioni benefiche a favore degli animali: Panthera, che protegge i gatti, e Stop Ivory contro il mercato nero dell’avorio.

Secondo quanto riferito dagli insider reali, il Duca di Cambridge, sarebbe uscito per la prima volta con la Craig nel 2000 nel corso di un anno sabbatico in Kenya, quando Kate non era ancora entrata nella sua vita.

I fatti risalenti al 2010, raccontano che Kate Middleton andò fuorì di sé dalla gelosia quando William le disse che sarebbe voluto partire nuovamente per il Kenya, per sostenere le campagne di sensibilizzazione di Jessica.

Ecco quanto dichiarato da amico vicino alla coppia in un’intervista nel 2010 al Daily Star:

‘Jessica sta organizzando un evento di beneficenza nella tenuta della sua famiglia e lui [William] vorrebbe andare lì. Potete immaginare come possa sentirsi [Kate]’

poi la fonte ha aggiunte:

‘Kate è seriamente preoccupata e così dovrebbe essere. Jessica è un knock-out’

Kate sconvolta dal primo incontro con la ‘vecchia fiamma’

Secondo gli insider inoltre la Duchessa di Cambridge restò particolarmente ‘colpita’ quando, per la prima volta, conobbe la vecchia fiamma del suo attuale marito, il Principe William, l’attivista ambientale Jessica Craig.

Kate riferì le sue prime impressioni ad un’amica. Ecco cosa rivelò a proposito la Duchessa di Cambridge:

‘Sembra proprio come me, ma un pò più volgare’

Non è chiaro se il Principe William abbia partecipato o meno a quel famoso evento benefico, ma le tensioni tra i due pare non si siano appianate prima dell’anno successivo.

Ciò che sappiamo è che Jessica Craig e il Principe William hanno mantenuto vivi i loro rapporti, al punto da invitarla insieme al suo fidanzato, al suo matrimonio reale nel 2011.