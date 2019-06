Il principe William innamorato di un’altra donna: “Non avrebbe dovuto sposare Kate Middleton”

Proprio come suo padre Carlo, anche William pare avesse un’altra donna nel cuore, non Kate Middleton. Ecco chi avrebbe dovuto sposare

L’amore tra William e Kate Middleton è al capolinea? Pare che la grande storia d’amore che ha fatto sognare mezzo mondo stia vivendo una vera e propria crisi. Ma spunta un nome già noto alla famiglia reale, quello di una certa Emma che ha fatto battere il cuore di William.

William e Kate Middleton un amore al capolinea?

Pare che Kate non fosse la donna da sempre designata alle nozze con il Principe William. Ecco un’amara verità che viene alla luce solo adesso. ll principe aveva, come sua pupilla, la nipote di Camilla Parker Bowles anni prima di convolare a nozze con Kate Middleton, l’attuale Duchessa di Cambridge.

Pare che il Duca di Cambridge, anni fa, provasse uno spiccato interesse per Emma Parker Bowles, la figlia dell’ex cognato di Camilla, Richard, parentela nata dal suo primo matrimonio.

Scritto nel 2011, il romanzo libro “William and Catherine“, scritto dall’autore reale Andrew Morton, afferma che il Principe è stato romanticamente legato a Emma nel 1999, quando lui aveva 17 anni e lei ne aveva 25.

Morton scrisse una biografia su sua madre chiamata “Her true story” che sollevò il coperchio sulla vita in qualità di reale. Ci sono state varie manifestazioni, già in passato, del fatto che William volesse lasciare Kate.

Kate, non c’è pace per lei

In questi anni, infatti, non c’è stata pace per la Duchessa. Infatti, terminati i gossip sulle presunte tensioni tra Kate Middleton e Meghan, i tabloid britannici si sono buttati a capofitto sull’amicizia pericolosamente intima tra il principe William e la sua bella vicina di casa.

Kate Middleton ha avuto varie rivali nel corso del tempo. Le riviste di gossip britanniche non hanno mai favoleggiato tanto come sulla famiglia reale, ipotizzando anche un’amicizia pericolosa tra il principe William, erede al trono, e Rose Hanbury, 35enne marchesa di Cholmondeley, vicina di casa in quel di Anmer Hall, buen retiro di campagna dei Cambridge.

William “odiava” Carlo

Tra le due, negli ultimi tempi, si sarebbe creata una vera e propria «spaccatura», che avrebbe portato la bella Kate Middleton a eliminare la marchesa dal suo giro di amicizie.

Tuttavia, bisogna tener presente un dettaglio. William ha vissuto più del fratello Harry la disperazione della madre Diana per i tradimenti di Carlo, gli urlava:

«Ti odio, perché fai piangere mamma?»

E’ quindi quasi impossibile immaginarlo nelle vesti del fedifrago. Ecco la ragazza che ha fatto girare la testa a William, Emma Parker Bowl.