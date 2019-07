Il Principe William, le conseguenze del trauma subito dalla morte di Lady Diana: ‘Adesso ha un’altra mamma’

Principe William, le conseguenze del forte trauma subito dalla morte di sua madre, la Principessa Diana Spencer: ‘Adesso ha un’altra mamma’

Quel tragico 31 Agosto del 1997, il mondo fu sconvolto dalla tragica morte di Lady Diana.

La Principessa Diana Spencer morì in un drammatico incidente d’auto a Parigi, sul quale tutt’ora s’indaga.

A rimanerne maggiormente colpiti i suoi due figli nati dalla relazione con il Principe Carlo, William e Harry.

Una famiglia la loro di per se già al catafascio dopo la confessione da parte del figlio della Regina Elisabetta di averla tradita con un altra donna, Camilla Parker, con la quale tutt’ora è sposato.

Principe William ha ‘sostituito’ Lady D

A distanza di 4 anni dalla morte di sua madre, il Principe William, conobbe nel 2001 all’Università di Sant’Andrea, la sua attuale moglie Kate Middleton.

Un ruolo speciale, secondo quanto emerso dal documentario della NBC, ‘Brothers in Arms’, è stato quello della famiglia di Kate, in particolare sua madre, Carola Middleton.

La morte di un genitore devasta l’anima, ancor di più quando alle spalle non si ha una famiglia unita.

Allora William, secondo quanto rivelato da un importante corrispondente reale Ashley Pearson si è avvicinato tantissimo alla madre di Kate.

E’ possibile che dopo la tragica motte di Lady D, nella sua gentilezza e disponibilità abbia visto in lei quel tocco materno, quella carezza di mamma che tanto a lui mancava. Ecco cosa ha rivelato Ashley Pearson:

‘Si sarebbe sdraiato sul divano con la testa in grembo alla signora Middleton’

Un rapporto tenero e materno, di cui forse il Principe aveva bisogno, dopo il trauma subito a causa della tragica e prematura morte di sua madre.

Principe William: ‘La famiglia unita che non aveva mai avuto’

Il Duca di Cambridge, secondo quanto riportato sull’Express.co.uk, però ebbe da subito un buon rapporto anche con il padre di Kate, con il quale dopo cena si fermava a chiacchierare per ore, e adorava stare a vedere come Kate scherzava con i fratelli, James e Pippa.

Secondo la corrispondente di Corte, lo stretto legame con la famiglia Middleton, era una delle cose che più l’attirava nella sua relazione con Kate:

‘Parlando con un insider reale diversi anni fa, mi ha detto che uno dei motivi per cui William si è innamorato di Kate Middleton sin dall’inizio è stato per mezzo della sua famiglia e della sua stretta relazione con i suoi gentiori e fratelli’

poi aggiunge:

‘Per quanto William si sia innamorato di Kate, si è sicuramente innamorato della famiglia Middleton allo stesso tempo’

e conclude, rivelando che per il Principe ‘sentirsi parte’ della famiglia Middleton, così unita, era per lui un esperienza nuova e che tuttavia non aveva vissuto con la sua:

‘Sentirsi parte di quella famiglia molto unita e molto britannica era la prima volta nella sua vita che aveva avuto quell’esperienza e per William era del tutto inebriante’

Il matrimonio con Kate

Kate Middleton e il Principe William si sono sposati nell’Abbazia di Westminster in diretta mondiale nel 2011.

Dal loro matrimonio sono nati tre splendidi figli: il principino George, la principessa Charlotte e l’ultimo arrivato, il principino Louis.