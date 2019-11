‘Con William a letto’ Kate Middleton, l’intimo passatempo quando i figli non sono in casa

Il Principe William si è lasciato andare a confidenze che lasciano trapelare la sua stanchezza per la vita familiare con tre bambini

La vita di corte è stancante ma quella familiare ancora di più, a quanto emerge dalle rivelazioni del Principe William E Kate Middleton cosa ne penserà?

Kate Middleton e la stancante vita di corte

Per i reali inglesi la vita non è tutta rosa e fiori come potrebbe sembrare dall’esterno.

Anche i viaggi all’estero in posti esotici spesso sono programmati per impegni importanti

Gli ultimi casi del del viaggio in Pakistan della coppia William-Kate o quello con India del Principe Carlo.

L’ultimo viaggio del’erede al Trono ha dimostrato come gli impegni di corte siano diri: Carlo ha fatto preoccupare tutti per la salute, non ottima dato il lungo viaggio.

Per tali motivi, non è strano che il Principe Harry e la moglie Meghan Markle abbiano deciso di staccare per un periodo dall’ambiente di corte.

Le rivelazioni private del Principe William

Il Duca di Cambridge, nonostante appaia in pubblico sempre sorridente pare sia più stanco di quanto si pensasse.

La vita del secondo in linea di successione dopo Carlo è difficile, in più William è anche padre di 3 bambini ancora piccoli, George 6 anni, Charlotte 4 e Louis 1.

L’amore sia di William che di Kate per i principini è immenso e ogni loro azione è pensata per la salute ed il benessere dei loro bimbi, ma la vita familiare dei due genitori pare essere davvero dura.

Come riporta vanityfair Il Principe avrebbe rivelato ciò dura al cantante Eric Clapton durante un galà per la ricerca fondi in favore della Air Ambulance Clarity.

“Con i bambini è abbastanza difficile avere del tempo libero”

E poi ha aggiunto:

“Così ogni volta che ho del tempo libero vado a dormire”

La moglie di William, Kate Middleton, non pare risentire come lui della vita da mamma, anzi appare sempre radiosa ed a suo agio con i bimbi, tanto da alimentare le voci di una quarta gravidanza a breve.

“Amo i bambini”

Ha dichiarato Kate infatti durante la sua ultima uscita ufficiale alla Troubadour White City Theatre: William deciderà di accontentarla o le metterà un freno per un altro bebè?