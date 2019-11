Principe Carlo, pressione del sangue alta: piedi e mani gonfi, sudditi allarmati per la sua salute

La salute del Principe Carlo ha fatto impensierire tutti durante il viaggio in India, le condizioni dell’erede al trono del Regno Unito

Il Principe Carlo è partito per l’India senza Camilla ed ha avuto un problema di salute che ha fatto preoccupare la Famiglia Reale. Ecco cosa è successo

Il periodo difficile per la Famiglia Reale

Non è un periodo facile per la Famiglia Reale del Regno Unito.

Lo sfogo di Meghan ed Harry è ancora fresco e duro da accettare per la Regina ed il resto della Famiglia Reale, ed ora si susseguono problemi di salute che preoccupano tutti.

Prima la Duchessa di Cornovaglia e moglie di Carlo, Camilla Shand che ha contratto una brutta infezione respiratoria che l’ha costretta a letto per riprendersi.

Ora le notizie dei tabloid riportano un altro problema di salute proprio per il Principe erede al Trono.

Preoccupazione per la salute del Principe Carlo

Come si legge sul Daily Express, durante il viaggio verso l’India senza Camilla ancora indisposta, il Principe Carlo non sarebbe stato bene.

Carlo, a Nuova Delhi per consolidare i rapporti tra il Regno Unito e l’India, si è recato in visita in numerosi posti tra cui un tempio Sikh, la quarta religione più diffusa in India.

Quando il Principe si è tolto le scarpe nel tempio si è notato come le dita dei piedi di Carlo fossero molto gonfie e rosse, così come anche quelle delle mani.

Probabilmente l’inconveniente è dipeso dalle tante ore di volo che per il Principe 71 enne devono essere state troppo.

Il Principe ha anche provato un tour in risciò guidato da una studentessa 24 enne presso il Dipartimento meteorologico di Nuova Delhi.

I molti impegni di Carlo per visitare sensibilizzare l’opinione pubblica indiana sui cambiamenti climatici e l’ecologia, sono stati numerosi in questi due giorni intensivi di visita.

I sudditi inglesi attendono il rientro del Principe per assicurarsi che la futura coppia di monarchi inglesi stia bene.

Ecco il particolare dei piedi gonfi: