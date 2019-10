Kate Middleton, emerso il grande segreto tra lei e la Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta strizza l’occhio a Kate Middleton ed emerge qualcosa che nessuno forse aveva ancora osato notare

Kate Middleton ha un segreto con la Regina Elisabetta? Emerge dai media inglesi e in effetti quasi nessuno lo aveva notato.

Il rapporto tra Kate e la Sovrana

Inutile negarlo, ma la Sovrana ha sempre avuto un debole per la moglie di suo nipote William per tantissime cose in comune. La rivista People mette in evidenza non un segreto ma le similitudini che accomunano queste due donne, legate da un unico destino.

Erin Hill, esperta reale, ha da subito raccontato che la Duchessa avesse sin da subito fatto una buona impressione alla Sovrana. Non era una cosa da dare per scontato in effetti, perché la sua approvazione vale molto di più di chiunque altro – e in caso negativo la vita dei coniugi sarebbe stata molto dura a Palazzo.

La campagna è il loro luogo di nascita

Sono due ragazze di campagna, semplici e dedite alla famiglia. Entrambe hanno abbandonato tutto per seguire il Paese e renderlo migliore: Elisabetta ieri e oggi, mentre Kate nel futuro prenderà le sue redini e porterà avanti quanto da lei costruito.

Un valore che le accomuna molto forte con un forte legame alla famiglia e la terra di origine.

Ironiche, intelligenti ma molto discrete

Sono due donne scaltre, intelligenti e prendono tutto con molta ironia. Ma amano la discrezione e nessuno può insidiarsi nella propria vita, anche se con i media sempre in allerta non è affatto facile.

Amano entrabe la tranquillità e quelle chiacchiere in allegria tra i membri della famiglia.

Anche in amore sono discrete, seguendo i mariti – consigliando e cercando di non fare drammi per eventuali presunti scandali.

Kate Middleton sarà una perfetta Regina?

Assolutamente sì! Infatti secondo gli inglesi e la Sovrana stessa, la Duchessa sarà l’unica che un giorno potrà prendere il suo posto e regnare in maniera degna.

Elisabetta ama i suoi valori e il fatto che abbia accolto William nella sua famiglia, rendendolo nuovamente un uomo felice.