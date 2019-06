Kate Middleton, la verità sul piccolo Louis: “Ho dovuto farlo”

Kate Middleton tiene il piccolo Louis nel mistero, ma è stata obbligata a prendere una decisione insieme a William nonostante tutto. Cosa è successo?

Kate Middleton è molto rigida per quanto concerne l’educazione dei suoi figli, ma la decisione presa per Louis ha lasciato tutti senza parole – nonostante il volere della Regina Elisabetta.

Kate, mamma e moglie perfetta

E’ lei la mamma e moglie perfetta della Royal Family, da sempre attenta a come vestirsi – muoversi e portare avanti tutti i bisogni di marito e figli.

Una amore speciale quello con il Principe William – anche se ora sembrerebbe esserci una crisi in atto – e tre meravigliosi figli ovvero George, Charlotte e Louis.

Una cosa è certa: lei il protocollo lo segue alla lettera, anche se sui figli ha preso qualche decisione autonoma con l’approvazione del marito Principe William.

Ma in tutto questo, dov’è Louis?

La decisione per il piccolo Louis

Nonostante William e Kate osservino il protocollo reale, sui figli si sono presi qualche libertà decidendo di farli crescere e trattar loro come dei “bambini normali”.

Questo ha comportato la sparizione completa del terzogenito Louis, un bambino a dire di tutti pieno di vita – solare e sempre allegro.

Gli inglesi, come abbiamo anche affrontato in questo articolo, si sono chiesti più volte come mai non facessero vedere mai il bambino – pensando a qualcosa di molto grave.

La realtà è solo una, ovvero che mamma e papà reali vogliono che i figli siano protetti dai paparazzi e non debbano crescere con la pressione mediatica subita dal padre e dallo zio (nonché dalla nonna, se proprio vogliamo dirla tutta).

Nonostante questo, il protocollo reale prevede che durante i compleanni – matrimoni ed eventi particolari anche i bambini debbano presenziare ed essere fotografati.

Per questo motivo durante la celebrazione del compleanno di Elisabetta, il debutto del piccolo Louis è stato commovente e amato da tutti:

“ho dovuto farlo”

Si evince dal Daily Mail, dove la futura Regina si è giustificata sia per averlo tenuto nascosto e sia per averlo mostrato – nonostante non fosse assolutamente d’accordo.