Non si placano le polemiche attorno alla finalissima de L’Isola dei Famosi 2021. Il popolo della rete alimenta polveroni social-mediatici e fa i conti in tasca a Mediaset.

La decisione degli autori de L’Isola dei Famosi di spedire Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras, non è andata giù al pubblico di Canale 5. La loro presenza alla finalissima di lunedì 7 giugno, assolutamente non obbligatoria, ha fomentato l’ira dei web-indignados.

L’Isola dei Famosi 2021, mani bucate a Mediaset? Il pubblico insorge

Certi dettagli, si sa, non sfuggono ai telespettatori più critici e intransigenti. Attraverso i principali social network,

numerosi internauti puntano il dito contro gli autori de L’Isola dei Famosi, rei di aver sovvenzionato viaggio e spese varie alle fidanzate dei finalisti:

“Incredibile come Mediaset si stia prodigando per sovvenzionare volo andata/ritorno + soggiorno + tamponi per le fidanzate di Moser e Cerioli. È vergognoso… E soprattutto: NON È NECESSARIO”

I web-indignados vomitano giudizi severi:

“Pure i soldi per tamponi e viaggio e albergo a due fidanzate. Ma boicottiamo la finale, dai”

Il pubblico non ha dubbi in merito: per le fidanzate di Ignazio Moser e Andrea Cerioli, Mediaset non bada a spese.

