Il cachet di Ignazio Moser? Svelato quanto guadagna il fidanzato di Cecilia Rodríguez

Ignazio Moser è approdato sull’Isola dei Famosi per il reality di Canale 5 solo da qualche settimana. Sai quanto guadagna il fidanzato di Cecilia Rodriguez, ex ciclista su strada e pistard italiano?

Una edizione dell’Isola dei Famosi che ha incontrato il favore del pubblico. Per quanto il palinsesto di canale 5 abbia proposto il reality anche più di una volta nella stessa settimana in prima serata, sembra che la riposta dei telespettatori sia decisamente positiva.

L’arrivo di Ignazio Moser sull’Isola

Ignazio Moser insieme a Roberto Ciufoli e Andrea Cerioli sono i nominati della diciassettesima puntata dell’Isola dei famosi 2021, andata in onda lo scorso venerdì 14 maggio.

Uno dei protagonisti di questa edizione è Ignazio Moser, che per quanto sia approdato sull’isola dopo alcune puntate, si è imposto al grande pubblico grazie al suo sorriso e alla sua simpatia.

A quanto ammonta il cachet di Ignazio Moser sull’Isola dei Famosi?

Si è trattato certamente di una scelta studiata e vincente quella operata dagli autori di Mediaset, che hanno inserito un personaggio molto amato dal pubblico. Ma quanto porta a casa per la partecipazione al reality Ignazio Moser?

Ovviamente quello che viene corrisposto ai vari concorrenti dell’Isola dei famosi si basa “necessariamente” sulla popolarità del partecipante e su quanto poi faccia alzare l’audience della trasmissione.

Non a caso la simpatica Ilary Blasi, che ha dimostrato in molte occasioni di non essere solo la moglie di Francesco Totti, ha voluto accanto a sé personaggi del calibro di Iva Zanicchi, oltre che la presenza della famosa ereditiera Elettra Lamborghini e l’influencer e creator originario di Milano, Tommaso Zorzi.

Ma per tornare alla domanda: quanto guadagna Ignazio Moser? Stando necessariamente a cosa si è fatto trapelare sul web, sarebbe proprio Ignazio Moser uno dei naufraghi dell’isola più pagati (fortunato fu il naufragio!). Si parla di un compenso o cachet che oscillerebbe tra i 15 e i 20mila euro a settimana.

D’altra parte anche mantenere un certo standard necessita qualche “sacrificio”, infatti la coppia famosa risiede in uno dei quartieri più lussuosi di Milano e, della loro abitazione postano spesso scatti che mostrano gli interni della loro residenza.