Torna lunedì 19 aprile 2021 l’appuntamento con il reality condotto da Ilary Blasi, scopriamo cosa accadrà nella decima attesa puntata!

Si prevedono nuovi colpi di scena nella decima puntata de L’Isola dei Famosi 2021 con l’inaugurazione di una nuova “playa” di cui i concorrenti non sanno ancora nulla!

Ma non sarà l’unica sorpresa della serata condotta da Ilary Blasi affiancata da Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. L’attenzione è molto alta anche per l’eliminazione in arrivo: chi uscirà tra Fariba e Beatrice?

Isola dei Famosi 2021, decima puntata: spunta Playa Imboscada!

Una nuova serata con la squadra del reality più dinamico della tv si svilupperà oggi lunedì 19 aprile a partire dalle 21.20. Dopo la puntata della scorsa settimana registrata, i naufraghi tornano in diretta dall’Honduras per il resoconto degli ultimi giorni e per le nuove prove che li attendono.

La decima puntata vedrà inoltre una nuova sorpresa che nessuno, né da casa né tra i naufraghi si aspettava: sarà resa nota l’esistenza di una nuova spiaggia, dal nome questa volta di Playa Imboscada.

Nella scorsa puntata la location destinata agli eliminati, Parasite Island, diventata poi Playa Esperanza, era stata definitivamente chiusa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Ora però a quanto pare, la produzione ha deciso di mischiare ancora le carte: sarà nuovamente la destinazione per chi verrà eliminato al televoto?

Pare che sia l’ipotesi più plausibile, chissà come reagiranno i naufraghi, in attesa dei nuovi sbarchi?

LEGGI ANCHE → Isola dei Famosi, anticipazioni: 6 nuovi naufraghi in arrivo: chi sono e quando sbarcheranno

Isola dei Famosi, anticipazioni del 19 aprile: chi sarà eliminato tra Fariba e Beatrice?

Attenzione molto alta anche sull’ eliminazione che avverrà durante la puntata. Mentre la scorsa settimana nessuno è stato eliminato, a rischiare oggi saranno Fariba Tehrani e Beatrice Marchetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Il televoto sarà di tipo eliminatorio e sui social è partita la campagna della figlia di Fariba, Giulia Salemi, per coinvolgere i suoi follower a sostenere la madre. Basterà ciò a mettere in salvo dall’eliminazione Fariba?

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi, il triste retroscena sulla mamma Fariba

Momento molto coinvolgente poi sarà quello legato alle prove ricompensa e leader, in cui i naufraghi danno il meglio di sé per ottenere i benefici come cibo o immunità. Spazio poi anche all’intervento dei telespettatori chiamati a stabilire quale dei naufraghi dovrà fare nomination palesi.

Brando Giorgi operato dopo l’abbandono: il video messaggio chiarisce tutto

Un momento molto toccante potrebbe riguardare il comunicato che l’ex concorrente Brando GIorgi ha postato sui social dopo l’uscita dal gioco: l’uomo è stato costretto ad abbandonare il reality per un distacco della retina per il quale ha anche subito un’operazione appena rientrato in Italia.

Le sue parole e il video in cui indossa occhiali scuri hanno commosso il web ed è probabile che Ilary stasera ne parli per tranquillizzare tutti i fan di Giorgi e del programma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossip&Tv (@gossiptvvv)

Per scoprire cosa accadrà a L’Isola dei Famosi non resta che sintonizzarsi il lunedì ed il giovedì in prima serata su Canale 5 e dal lunedì al venerdì per il day time su Canale 5 alle 16.35 e su Italia 1 alle 18.05.