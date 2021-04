La puntata di stasera del reality condotto da Ilary Blasi non sarà in diretta: perché e cosa succede con li televoto? I dettagli.

Una novità mai avvenuta prima: la puntata serale de L’Isola dei Famosi verrà registrata, ma come funzionerà con il televoto da casa?

Inoltre altri 6 concorrenti in arrivo sono stati annunciati: chi sono e quando arriveranno?

Ecco tutte le spiegazioni e le anticipazioni di oggi 15 aprile per l’appuntamento con L’Isola dei Famosi 2021!

L’Isola dei Famosi 2021, la decisione Mediaset: puntata registrata

L’Isola dei Famosi veleggia nel palinsesto tv forte di un nutrito seguito di appassionati che non si perdono una puntata. E allora perché è giunta questa spiazzante decisione Mediaset?

La notizia è infatti stata data ufficialmente da Ilary Blasi durante la scorsa puntata. La conduttrice ha spiegato che la puntata di giovedì 15 aprile sarebbe stata registrata.

I telespettatori sono rimasti spiazzati per questa novità, mai accaduta prima, ma il motivo non è grave come sembra. Nel corso della scorsa puntata molti sono stati i colpi di scena, tra cui la presenza controversa di Akash, la vittoria da leader di Brando Giorgi auto isolatosi da tutti e l’eliminazione di Drusilla.

L’ultima sorpresa riguardava la puntata successiva e l’annuncio è stato confermato da Realitynewsita:

“La puntata di giovedì de L’Isola dei Famosi sarà registrata nel pomeriggio per evitare accavallamenti con Supervivientes”

Il motivo è semplice dunque: per cercare di coordinare le dirette con i cugini spagnoli di Telecinco la rete ha deciso di registrare la puntata italiana.

L’Isola dei Famosi del 15 aprile: a rischio Fariba, polemica sul televoto

Con l’annuncio della registrazione si è sollevato immediatamente un quesito: che fine fa il televoto?

La risposta è presto detta ed è stata comunicata anch’essa dalla Blasi: sarà Massimiliano Rosolino, inviato in Honduras, a chiudere il televoto giovedì pomeriggio dopo il daytime.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da l’isola dei famosi🌴🥥 (@isoladeifamosi15.sondaggi)

Nulla di strano dunque, si potrà votare per chi si vuole salvare fino alle 16.35 circa di giovedì 15 aprile. In nomination questa settimana sono finiti Valentina Persia, Roberto Ciufoli e Fariba Teherani.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Proprio la persiana, mamma di Giulia Salemi, sembrerebbe la candidata più probabile per l’eliminazione anche se il suo seguito di fan e l’intervento social della figlia potrebbero fare la differenza.

LEGGI ANCHE –> Giulia Salemi, il triste retroscena su Fariba: perché sta partecipando all’Isola dei Famosi

Anticipazioni, 6 nuovi naufraghi: quando sbarcheranno in Honduras?

Una notizia che circola nelle ultime ore e che pare confermata dalla produzione riguarda l’ingresso come concorrenti di ben 6 concorrenti.

I nomi sono quelli di Emanuela Tittocchia, Rosaria Cannavò, Manuela Ferrera, Matteo Diamante e Ludovico Vacchelli. Con loro dopo una lunaga trattativa in Honduras sbarcherà anche Ignazio Moser, l’ex ciclista, gieffino e compagno di Cecilia Rodriguez.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossip&Tv (@gossiptvvv)

LEGGI ANCHE –> Ignazio Moser prova a ricucire il rapporto con Cecilia Rodriguez

Ma quando vedremo i nuovi concorrenti? Secondo le anticipazioni i 6 nuovi naufraghi arriveranno dal 23 al 26 aprile prossimi dunque manca davvero pochissimo!

Per scoprire cosa accadrà nel dettaglio nelle prossime puntate del reality L’Isola dei Famosi non resta che sintonizzarsi in day time tutti i giorni alle 16.35 su Canale 5 e alle 18.05 su Italia 1 e in prima serata su Canale 5 il lunedì e giovedì. Continuate a seguirci per altre anticipazioni!