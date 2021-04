Intervistata a Punto Z, Giulia Salemi ha parlato di sua madre Fariba, svelando il motivo per cui ha deciso di partecipare al Reality.

Di recente Giulia Salemi, ha partecipato nell’arco della trasmissione presentata dal vincitore del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi, Punto Z.

Tra i diversi argomenti trattati durante l’intervista, la bellissima modella italo-persiana si è lasciata andare ad alcune dichiarazione sulla madre Fariba Tehrani attualmente nel cast de L’Isola dei Famosi.

Tra dichiarazioni private e piccanti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip rivela al pubblico il motivo per il quale la madre ha deciso di partecipare al Reality condotto da Ilary Blasi.

Il triste retroscena

Giulia Salemi, ha rivelato ai microfoni di Tommaso Zorzi, che durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, la madre le fece la promessa di non apparire più in Tv. Ma uscita dalla casa scopri invece che era in quarantena perchè aveva accettato di partecipare all’Isola dei Famosi.

Dopo aver accettato la notizia, ha voluto farsi spiegare da mamma Fariba, i motivi che l’hanno spinta a prendere questa decisione. In primis pare fosse un sogno della Signora Tehrani, in secondo luogo sarebbe anche una questione di soldi:

‘Mi ha anche fatto un discorso riguardo al Covid, mi ha spiegato che il suo centro estetico è chiuso e lei non sta lavorando, e L’Isola era sia un’esperienza che una possibilità di lavoro’

ha detto l’ex gieffina aggiungendo che la madre la sta divertendo in questa sua avventura all’Isola per cui la segue molto volentieri. Poi le dichiarazioni a luci rosse sulla naufraga.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fariba Tehrani (@faribatehraniofficial)

Fariba e il ses*o: la rivelazione piccante

L’attenzione si è poi spostata sulla vita sentimentale della bellissima naufraga, la quale secondo quanto rivelato da Giulia Salemi, non avrebbe più trovato l’amore, dopo la separazione dal padre, Mario Salemi.

Se attualmente è in cerca dell’amore? Forse, risponde la modella italo-persiana, asserendo che probabilmente tutti siamo alla ricerca dell’anima gemella, spesso senza saperlo.

Poi il dettaglio piccante sulla vita privata di Fariba Tehrani:

‘Sono 10 anni che non vede la zucchina’

ha concluso la Salemi.