Ilary Blasi, il look della 9′ puntata de L’Isola dei Famosi: rosa e sensuale

La regina dei reality torna a sfoggiare un abito strepitoso nella puntata registrata di ieri sera: ecco il suo outfits e quanto costa!

Lunghezza e monocolore, ecco su cosa ha puntato Ilary per la serata de L’Isola dei Famosi. Ma sapete di che brand sono abito ed accessori? Ecco cosa abbiamo scoperto per voi!

Il look di Ilary Blasi nella 9′ puntata

La puntata del 15 aprile 2021 è stata un successo ed i molti fan della conduttrice Ilary Blasi aspettano ogni nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi in prime time per scoprire cosa indosserà la loro beniamina.

Il momento del look è diventato anche un siparietto simpatico tenuto dall’opinionista Iva Zanicchi che con la sua tipica ironia descrive la mise di Ilary.

Vi siete chiesti di che brand erano l’abito e gli accessori indossati ieri sera da Ilary e quanto costano? Ecco cosa abbiamo scoperto per voi!

Partiamo dicendo che la Blasi ha deciso di continuare per questa edizione con lo stile monocromatico in lungo: nella 9′ puntata era la volta del rosa.

Look Ilary

Abito Rhea Costa > €1000

Stivali Casadei €1185

Il morbido abito monospalla rosa appartiene al marchio Rhea Costa ed è drappeggiato in vita con una morbida gonna: vestiva perfettamente la silouette sinuosa della signora Totti. Il costo dell’abito è 1000 €.

La figura slanciata dallo spacco profondo era valorizzata anche dagli stivali sopra il ginocchio sempre in rosa, del marchio Casadei, del costo di 1185 €.

Chiudeva il look il grande monoorecchino nei toni del rosa a marchio Bozart Bjoux.

L’Isola dei Famosi del 15 aprile, com’è andata: due naufraghi abbandonano

L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è andata in onda in forma registrata per lasciar spazio alla diretta di Supervivientes ma le sorprese sono state ugualmente molte.

Nessuno si aspettava infatti l’annuncio fatto ad inizio puntata di Massimiliano Rosolino: Brando Giorgi è stato costretto ad abbandonare l’Isola dopo alcuni esami che sono stati eseguiti in seguito ad un malore.

Rientro in Italia a sorpresa anche per una delle favorite di questa edizione: Elisa Isoardi, vittima di un incidente all’occhio nella notte precedente.

È stata la volta poi dell’eliminato della puntata: in realtà in questa puntata non vi sono stati eliminati ma nuove nomination che vedono candidate all’eliminazione lunedì prossimo Beatrice e Fariba. Ad ottenere la vittoria per il leader è stato Andrea Cerioli.

Vi è piaciuto il look da favola di Ilary Blasi nella nona puntata? Continuate a seguirci per tutti i segreti del look dei vip in tv!