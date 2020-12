Elisa Isoardi ha compiuto gli anni: sapete quanti ne ha? Non ci crederete!

Elisa Isoardi ha compiuto gli anni: sapete quanti ne ha? Non ci...

La bellissima ex concorrente di Ballando con le stelle ha voluto rivelare un dettaglio che nessuna donna svela mai: quanti anni ha compiuto Elisa Isoardi?

L’ex di Salvini ha voluto festeggiare in maniera sobria, regalando un video speciale ai suoi fan. Elisa Isoardi non ama gli eccessi!

Vi siete mai chiesti quanti anni ha la intrigante Elisa? Sembra giovanissima, ma non è tutto oro ciò che luccica!

Elisa Isoardi quanti anni ha compiuto?

Poche ore fa Elisa Isoardi ha festeggiato il suo compleanno. Ormai, grazie anche all’esperienza a Ballando con le stelle, la conduttrice ha conquistato un numero elevato di telespettatori che non vedono l’ora di vederla in altri talent o quantomeno in un programma tutto suo.

La presentatrice, mora e dal fascino innegabile, utilizza i social per dare aggiornamenti sulla sua persona. I fan la seguono con entusiasmo. Grazie a Milly Carlucci ha potuto dare sfogo alla sua passione per la danza e ha anche messo in luce tutte le sfumature del suo carattere.

Proprio dopo questa magica esperienza, Elisa ha deciso di continuare a prendere lezioni di danza: i suoi progressi sono evidenti! La bella conduttrice ha poche ore fa compiuto gli anni e molti vip hanno voluto farle gli auguri. Ma sapere quanti anni ha compiuto? Stenterete a crederlo!

Elisa, gli auguri VIP arrivano copiosi sui social

La conduttrice è nata il 27 dicembre del 1982 e quindi, due giorni fa, ha compiuto ben 38 anni. L’ex modella e Miss Italia ha sempre voluto lavorare nel mondo dello spettacolo e ha studiato, anni fa, anche recitazione.

Il talento e la determinazione di certo non le mancano. Un fascino intramontabile: alla soglia dei 40 anni dimostra di avere la stessa proprietà del vino: Elisa più invecchia, più diventa bella e attraente.

Non possiamo fare altro che unirci alla sfilza di auguri social che Elisa ha ricevuto da colleghi e fan, con la speranza che il prossimo anno possa festeggiare con più gioia.