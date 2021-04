“Qualcosa di grave”. Sconvolgente teoria sulla salute di Brando Giorgi: malore, silenzio, cosa non torna

Le condizioni di salute di Brando Giorgi sarebbero molto più serie di quanto è stato ufficialmente dichiarato nel corso della nona puntata de L’Isola dei Famosi 2021. È questa l’ipotesi più accreditata che nelle ultime ore sta circolando tra i principali siti di gossip.

All’inizio della nona puntata di giovedì 15 aprile, l’inviato Massimiliano Rosolino ha reso noto il ritiro di Brando Giorgi, naufrago di questa edizione. Un annuncio telegrafico il suo, che ha scatenato i sospetti e le perplessità dei telespettatori.

Sulle reali condizioni fisiche di Brando Giorgi, infatti, aleggia una patina di mistero. Si mormora che Mediaset voglia silenziare tutte le indiscrezioni inerenti un possibile contagio.

Tra le tante ipotesi plausibili, spunta quella del Covid-19. Stando a sussurri sempre più insistenti, l’attore avrebbe manifestato alcuni dei sintomi del virus e sarebbe tornato in Italia per sottoporsi ad opportuni accertamenti.

Tuttavia, data l’incompletezza delle informazioni, al momento attuale risulta difficile valutare l’attendibilità delle indiscrezioni. A sciogliere il giallo ci penserà il diretto interessato.

Sempre più perplessa sul ritiro silenzioso e in sordina di #Brando #Giorgi. Qualcosa qui puzza. C’è qualcosa che non quadra… Mi sa che gli autori non vogliono fare sapere la verità sulla sua salute #isola

— Zaira Chiari (@ChiariZaira) April 16, 2021