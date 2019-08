Ilary Blasi l’imbarazzante richiesta ‘Annusala’: l’estate bollente con Totti tra risate, partite e coccole

Ilary Blasi e Francesco Totti, l’estate bollente tra risate, coccole, partite e una strana richiesta sui social: ” Annusatela”

Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno godendo gli ultimi giorni di vacanza. Gli scatti pubblicati dal settimanale Diva e Donna mostrano la coppia molto affiatata: la passione tra loro due è come ai primi tempi.

L’estate bollente di Ilary e Francesco

Una delle coppie più amate e seguite del mondo dello spettacolo è, senza dubbio, quella formata da Francesco Totti e Ilary Blasi. I due stanno insieme da ben 17 anni anni e dal loro matrimonio sono nati tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Nonostante tanti anni insieme, la coppia si mostra sempre più affiatata e complice, la passione tra loro due è come ai primi tempi così come dimostrano anche gli scatti pubblicati sul nuovo numero del settimanale Diva e Donna. Nel dettaglio, la conduttrice romana e l’ex capitano della squadra giallo-rossa sono stati paparazzati durante una gita in barca presso Ponza. E proprio in barca che scoppia la passione tra i due.

Le fote pubblicate dal settimanale citato mostrano i due abbracciati e che si scambiano coccole. Nella giornata di ieri, la conduttrice, che da settembre insieme ad Alvin sarà al timone di Eurogames, ha pubblicato su IG una serie di stories in cui lancia una sfida del tutto particolare.

La sfida della conduttrice romana

Ilary Blasi è seguitissima sui social e non manca mai di condividere la sua quotidianità con i follower. Questa volta, la conduttrice romana ha pensato bene di pubblicare una serie di IG stories che immortalano il marito e i suoi amici mentre giocano a Beach Volley in una spiaggia di Sabaudia.

E per chi era accorso per guardare l’ex giocatore della Roma ha lanciato una strana sfida “annusare” le ascelle dei giocatori alla fine della partita. Richiesta, questa, che ha scatenato la risata del pubblico presente.