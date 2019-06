Ilary Blasi rimprovera Francesco Totti, l’ex capitano sbotta: ‘Mi rompe le scatole’

Francesco Totti e Ilary Blasi sono una delle coppie italiane più affiatate e longeve del mondo della televisione. Tanti i momenti duri affrontati insieme

Moglie fedele ma anche amica fidata: Ilary Blasi è per Francesco Totti tutto questo e non soltanto. La coppia tra le più affiatate del mondo dello spettacolo è sempre più innamorata e complice.

Persino nei momenti più duri, come quando lui ha detto addio alla sua squadra del cuore e della vita, la prima volta come calciatore due anni fa e la seconda come dirigente, proprio nelle ore passate.

Ilary e i consigli a Francesco Totti

Ilary Blasi è sempre in cima quando si parla di dare i suoi consigli al marito e Francesco pare seguirli senza riserve. Non è un periodo semplice per l’ex capitano della Roma.

Pochi giorni fa ha dato definitivamente le sue dimissioni da dirigente della società giallorossa, ruolo a cui era stato assegnato subito dopo aver lasciato il calcio giocato.

Una scelta che, per sua stessa ammissione, avrebbe sperato di non dover mai prendere, ma il momento tanto (in)atteso è arrivato. Momenti tristi in cui Ilary Blasi,nell’ombra, è stata particolarmente di aiuto a Francesco Totti, così come fa sempre anche con i figli.

Qual è, adesso, l’unico punto fermo di Francesco Totti?

Attualmente l’unico punto fermo è che Totti parte per una vacanza. Dopo aver visitato la meravigliosa Costa Azzurra, va a godere del sole di Ibiza, e si dedicherà alle lingue: deve perfezionare il suo inglese.

A consigliare a Francesco Totti di avvicinarsi di più alle lingue straniere sarebbe stata ancora una volta Ilary Blasi, la fedele e fidata consorte. A svelarlo è lui stesso al termine della conferenza stampa di qualche giorno fa.

“Sento le solite chiacchiere, ma state tranquilli: sto imparando l’inglese. Così farò tutti contenti. Non c’entrano i miei figli. E’ Ilary che insiste e mi rompe le scatole se non lo faccio”.

Insomma, Francesco e Ilary sono davvero una bellissima coppia e una delle più longeve della “storia della televisione italiana“.