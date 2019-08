Ilary Blasi dolce segreto in casa Totti ‘Sono più di 2’: la rivelazione del settimanale Vero

Bella, simpatica e romana. Tre caratteristiche che hanno permesso a Ilary Blasi di essere una delle conduttrici più amate in Italia, in queste ore impazza il gossip

In molti già rimpiangono la sua assenza ad uno dei reality più seguiti di sempre, Grande Fratello Vip. La bella Ilary Blasi ha preferito lasciare campo libero alla sua spalla, Alfonso Signorini. Sicuramente anche il giornalista saprà fare un ottimo lavoro. Il suo pensiero piace molto alla gente a casa, ma mancherà senza ombra di dubbio il sorriso della bella Ilary che per fortuna rivedremo al fianco di Alvin in un programma che ritorna in una faccia del tutto nuova, Giochi senza frontiere.

Il settimanale Vero ha voluto studiare a fondo la coppia. In queste settimane sta impazzando il gossip di una quarta gravidanza della Blasi. Ma quanto c’è di ‘Vero’? Secondo il settimanale tutto potrebbe essere vero, essendo i due molto vicini da sempre e ancora molto innamorati l’uno dell’altra. Basta vedere come si guardano per capirlo. Ci sono almeno 5 segreti per il settimanale che rendono la loro unione così salta.

I segreti di Ilary e Francesco

Totti e Ilary Blasi, ormai marito e moglie da tantissimi anni, i primi tempi del loro fidanzamento non hanno fatto ben sperare. C’è chi pensava sarebbero duranti pochissimo e invece i due hanno dimostrano di essere legati da un sentimenti puro e sincero. Quali sono i segreti che hanno permesso ai due di avere un matrimonio così felice? Secondo Vero:

1.- Il fatto che entrambi siano professionalmente affermati e soddisfatti. Adesso che in cantiere c’è anche Casa Totti, una sorta di Casa Vianello 2.0 i due hanno anche un progetto condiviso.

2.- La normalità: i due, nonostante il successo, hanno cercato di condurre una vita normale e semplice.

3.- Umiltà: entrambi sanno che è molto importante non montarsi mai la testa e non avere arie di superiorità. Valori sani che cercano di insegnare anche ai loro 3 figli bellissimi.

4.- La complicità: basta uno sguardo per comprendersi. Una intesa pazzesca e invidiabile.

5.- La passione: entrambi belli e giovani, gli ormoni non hanno mai faticato a farsi sentire. E’ anche per questo che il 4 figlio sembra solo questione di tempo.