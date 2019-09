Ilary Blasi, spacco profondo ‘Si vede la farfallona’: la conduttrice imbarazza la Toffanin con i doppi sensi

Verissimo, Ilary Blasi divertente siparietto con Silvia Toffanin, la sua battuta imbarazza lo studio: “Farfallina? No io ho la farfallona”

Ieri pomeriggio è andato in onda su Canale 5 il primo appuntamento con Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Tra gli ospiti della prima puntata anche Ilary Blasi che si è resa protagonista di una divertente gaffe.

Verissimo, Ilary Blasi gaffe divertente

Nella prima puntata di Verissimo, la padrona di casa ha accolto in studio tanti ospiti. Come sempre non sono mancati momenti di grande commozione e soprattutto di grande divertimento. Silvia Toffanin ha invitato anche la sua amica, Ilary Blasi. Tra le due conduttrice c’è complicità e tra sane risate e battute l’intervista con la moglie di Totti si è rivelata davvero divertente.

Per il suo ingresso nel salotto della conduttrice veneziana, ha deciso di indossare un bellissimo abito tailleur con un profondo spacco. La moglie dell’ex campione della Roma si è seduto sullo sgabello e Silvia Toffanin controllo che sia tutto a posto. Ma è proprio in quel momento la Blasi si è lasciata andare in una battuta bollente.

La battuta bollente in studio

Simpatico siparietto nello studio di Verissimo tra Ilary Blasi e Silvia Toffanin. Dopo essersi seduta sullo sgabello, si è aggiustata il vestito per evitare di restare scoperta e la moglie di Pier Silvio Berlusconi ha affermato:

«Tanto tu non hai la farfallina»

Chiaro riferimento al tatuaggio della showgirl argentina, Belen Rodriguez. Non è mancata la risposta della Signora Totti:

«No, io ho la farfallona».

Presto tornerà con un nuovo programma su Canale 5, Eurogames, giochi senza frontiere condotto insieme ad Alvin. Di cosa si tratta? Di un nuova trasmissione che vede così la competizione a squadre più amata dal pubblico: i giochi tra nazioni europee che hanno entusiasmato milioni di spettatori. Tra i paesi coinvolti c’è Grecia, Spagna, Polonia, Germania, Russia e il nostro Paese.