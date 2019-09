Ilary Blasi sotto i ferri, dal medico per una visita necessaria: le foto in ambulatorio

Ilary Blasi sotto i ferri, dal medico per una visita necessaria: le...

Ilary Blasi alle prese un problema fisico

E’ bionda, alta, occhi azzurri: Ilary Blasi è perfetta. E così appare sia in tv che sui social sempre molto seguiti dai suoi fan.

La bella conduttrice romana del Grande Fratello e delle Iene non è nuova alle polemiche sul suo aspetto fisico.

Molti fan infatti negli ultimi periodi hanno criticato il suo essersi data ad alcuni presunti ritocchini estetici.

Ilary ha sempre negato ed in effetti la sua bellezza è abbagliante fin dagli esordi come letterina di Passaparola con Gerry Scotti.

Questa volta però i fan sono in fermento per un altro motivo: ieri nelle Stories di Instagram di Ilary sono apparse alcune foto che hanno allarmato tutti.

Ilary nell’ambulatorio medico, cosa avrà dovuto fare?

Alcuni mini video infatti risalenti alle scorse ore riprendono l’interno di quella che sembra uno studio medico, con strumenti chirurgici, assistenti in camice e anche il medico che la seguirà.

Cosa avrà dovuto affrontare la signora Totti?

Non c’è un commento audio o scritto al video quindi i fan sono rimasti con il grande dilemma.

Ma alcuni indizi possono aiutare a capire, vediamo quali sono.

Innanzitutto in due frame si legge il nome del medico che appare nel video

“Dottor Marcello Dentista”

e in altri vengono inquadrati chiaramente strumenti e sedia di uno studio dentistico.

Uno scatto in particolare, fa vedere la bocca di Ilary già preparata con lo strumento apposito per tenere aperte le labbra durante gli interventi odontoiatrici.

Mistero risolto dunque: la bellissima Ilary Blasi deve aver effettuato un intervento di natura odontoiatrica, non facile visti gli strumenti e la preparazione del personale ma per il quale non ha avuto nessun timore apparendo comunque sempre sorridente e rilassata.

Totti e Ilary, non solo bellezza e bravura ma anche simpatia

Ilary Blasy non è famosa solo per la sua bellezza e bravura nella conduzione di programmi ma anche per la sua simpatia ed autoironia.

Più volte affiancata da personaggi come Teo Mammucari, La Gialappas Band, Nicola Savino che hanno stuzzicato la sua innata ironia.

Anche suo marito, l’ex storico capitano della Roma Francesco Totti, è noto per la sua capacità autoironica e il suo sorriso sempre positivo e contagioso.

I due sono molto amati dal pubblico e insieme stanno per completare un progetto molto atteso dai fan: una sit-com in stile Sandra e Raimondo sulla loro vita familiare, frenetica ma piena di risate.

Ilary dunque avrà voluto anche questa volta stupire in modo diverso e divertente i fan, oltre alle foto in cui la sua bellezza statuaria e le sue curve perfette sono mostrate in modo sempre molto artistico e sensuale mai volgare.

Ilary in questo modo ha voluto rendere partecipi chi la ama e la segue anche di questo piccolo intoppo necessario per conservare il suo splendido e famoso sorriso.