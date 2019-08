Silvia Toffanin bollente: mutandine invisibili tra le curve, lato B in mostra

Silvia Toffanin, la conduttrice in vacanza con Pier Silvio ed i figli, ha mostrato un fisico impeccabile: ma lo slip forse troppo piccolo lascia poco all’immaginazione

Tempo di vacanze anche per Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo si concede un po’ di riposo e spensieratezza in compagnia dei suoi figli e di Pier Silvio.

Le vacanze di Silvia Toffanin e la sua famiglia

La conduttrice del programma pomeridiano in onda il sabato pomeriggio, Silvia Toffanin, si gode le vacanze in vista del rientro di Settembre.

Silvia si trova a Calvi, in Francia, e mostra un fisico perfetto mentre gioca in spiaggia con la famiglia. Addominali scolpiti, braccia e gambe molto toniche e lato b decisamente scolpito.

La conduttrice 39 enne, si mantiene in forma grazie all’allenamento ed una dieta bilanciata. La Toffanin infatti è una vera e propria fanatica per quanto riguarda l’allenamento.

Pratica diversi sport durante il tempo libero: equitazione, kick boxing, palestra e danza sono solo… Molte di queste attività l’hanno aiutata molto anche dopo le sue gravidanze.

Nonostante il fisico molto asciutto la conduttrice durante la sua ultima gravidanza ha preso ben 28 chili, dei quali ormai rimane solo il ricordo vista la sua attuale forma fisica.

L’intervista di Silvia e le dichiarazioni riguardo la sua famiglia

Nonostante la Toffanin sia molto riservata riguardo la sua vita privata, in una recente intervista si è raccontata a 360 gradi, parlando della sua famiglia e della sua storia d’amore con Pier Silvio, che va avanti da quasi 20 anni.

La conduttrice di Verissimo, a tal proposito, ha dichiarato:

In realtà sto bene a casa. Preferisco godermi la mia famiglia, passare del tempo con i miei figli e il mio compagno

Infatti nonostante la loro storia d’amore va avanti da molti anni i due non si sono ancora giurati ”amore eterno”, diventando così marito e moglie.

Ma proprio Silvia, ha dichiarato più di una volta di sentirsi in realtà già completa così:

Non ne sento la necessità. Sto benissimo: sono amata, amo

Non ci resta che aspettare Settembre, per vederla di nuovo in tv in compagnia dei suoi ospiti.