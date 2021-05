Il Segreto, ultimissima puntata in prima serata: tragedia a Puente Viejo

L’ultimo spettacolare episodio della soap andrà in onda a breve e la decisione Mediaset ha lasciato tutti senza parole: ecco cosa sostituirà!

Il Segreto è da molti anni una delle soap più amate dal pubblico televisivo italiano, ed ora si è giunti al gran finale.

Le vite degli abitanti di Puente Viejo saranno sconvolte da un evento terribile provocato dalla tremenda vendetta contro Donna Francisca.

Scopriamo le anticipazioni del gran finale de Il Segreto!

Il Segreto, la decisione Mediaset: in prima serata a sostituire L’Isola dei Famosi!

“Il Segreto” è la soap spagnola che ha appassionato milioni di telespettatori negli ultimi anni. Ora che si avvicina il gran finale i vertici Mediaset hanno preso una decisione che farà molto piacere ai fan.

Una prima serata interamente dedicata alle vicende di Puente Viejo per l’ultima puntata da cardiopalma! L’episodio finale andrà infatti in onda di venerdì, il 28 maggio 2021, a partire dalle 21.20 su Canale 5.

Il gran finale de Il Segreto riserverà grandi sorprese, prima fra tutti il fatto che la puntata finale abbia addirittura scalzato il reality L’Isola dei Famosi dalla sua consueta collocazione del venerdì.

Un risultato che denota il grande seguito di pubblico per la soap, arrivata alla sua conclusione dopo 12 stagioni!

Il Segreto, puntata finale: la vendetta che distruggerà Puente Viejo

L’episodio finale della soap di Canale 5 è tra gli eventi più attesi di questa stagione e le anticipazioni ci dicono che non sarà una puntata che passerà inosservata. Vi saranno infatti catastrofi, morti e vendette terribili.

Nell’ultima puntata infatti il prete di Puente Viejo, Don Filiberto, metterà in atto una terribile vendetta contro Donna Francisca che provocherà però anche una devastante esplosione nel paesino spagnolo. Nell’esplosione perderanno la vita anche due personaggi chiave della soap!

Anche per altri protagonisti i nodi verranno al pettine. Nella famiglia dei Solozabal dopo la morte di Ramon ad opera di Donna Begona come vendetta per quanto successo a Marta, anche Rosa avrà un periodo buio. La giovane sarà sempre più instabile mentalmente fino a rischiare anche di arrecare danni alla vita di sua sorella Carolina.

Nonostante Rosa non riesca ancora ad accettare quanto accaduto l’amore tra Marta ed Adolfo è sempre più forte ed i due decideranno di fuggire da Puente Viejo per vivere la loro storia d’amore.

Il Segreto, finale tragico: alcuni protagonisti moriranno

La vendetta di Don Filiberto porterà alla morte Donna Francisca e Raimundo, due dei principali personaggi della soap, ma ciò non avverrà velocemente.

La donna morirà lentamente e ripercorrerà tutte le principali vicende accadute nelle passate stagioni e ciò permetterà agli appassionati di rivedere personaggi amatissimi come Pepa e Tristan.

Donna Francisca alla fine delle 12 serie della soap dunque pagherà per tutto il male commesso e terminerà la sua vita assieme all’amato Raimundo.

Non solo loro due però perderanno la vita: nel tragico finale ad essere in fin di vita sarà anche Emilia che è da tempo malata e che è agli sgoccioli della sua vita.

La sua tragica vicenda sarà però occasione di un finale positivo per altri due protagonisti: Don Ignacio e la Marchesa Isabel riusciranno finalmente a riappacificarsi.

Non resta dunque che attendere la messa in onda dell’ultima spettacolare puntata de Il Segreto su Canale 5 in prima tv o in streaming su Mediaset Play!

