Un Posto al Sole, anticipazioni al 28 Maggio: 'Il ritorno di Marina'

Quali saranno i risvolti delle vicende dei personaggi di Un Posto Al Sole? Scopriamo tutte le anticipazioni sulla soap dal 24 al 28 Maggio.

La prossima settimana riserverà un grande colpo di scena per i fan della nota soap di Rai 3 in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.45.

Dopo essere stati mesi col fiato sospeso, i telespettatori assisteranno al ritorno di uno dei personaggi più amati di UPAS, si tratta di Marina Addezio Giordano, interpretata da Nina Soldano, la quale lo scorso gennaio 2021, annunciò sui social dell’addio alla seguitissima soap.

L’attrice in quel frangente, ci tenne a sottolineare che il suo addio non fu una sua ‘scelta’.

Ma per quale ragione Marina è tornata a Napoli? Ecco tutti gli spoiler dal 24 al 28 Maggio 2021.

Speranza fa ritorno al suo paese

Secondo le ultime indiscrezioni le prossime puntate di UPAS, approfondiranno la relazione tra due personaggi molto amati dal pubblico Speranza e Vittorio.

Quest’ultimo dopo essersi avvicinato pericolosamente sfiorando il bacio con la nipote di Mariella, affinchè non cada in tentazione, deciderà di partire per la volta di Madrid, raggiungendo Alex.

Contemporaneamente anche Speranza, credendo che la propria presenza sia diventata scomoda, deciderà di fare i bagagli e far ritorno al proprio paese. Quale sarà la reazione di Vittorio?

Marina torna a Napoli

Mentre Ferri cerca di risollevare la propria ditta, Pietro si prepara a sferrare l’ennesimo attacco contro di lui. A salvare Roberto Ferri ci penserà Marina, la quale tornerà appositamente a Napoli per affrontare a muso duro Pietro.

Marina e Roberto inizieranno così a lavorare sinergicamente per salvare i Cantieri.

Non si arresterà la sete di vendetta di Pietro, il quale dal canto suo proverà a portare dalla sua parte quante più persone possibili.

Silvia vuole recuperare il suo rapporto con Michele

Sentendosi trascurata da Michele, Silvia inizierà a pensare seriamente a quello che sta nascendo insieme a Giancarlo.

Il corteggiamento da parte di Giancarlo, farà capire a Silvia ciò che le manca di più nella sua relazione con Michele, ovvero quella complicità e intimità che da tempo sembra mancare nel suo rapporto col marito.

Nonostante le continue lusinghe, Silvia cercherà di fare di tutto per salvare il suo matrimonio.

