Grandi novità in arrivo per Marco Liorni, la Rai ha preso una decisione molto importante per il noto conduttore.

Lo rivedremo a breve nel piccolo schermo, scopriamo di più sul suo futuro televisivo: news e tanto altro ancora.

Marco Liorni, dove lo rivedremo?

La Rai ha preso una decisione davvero molto importante per il noto conduttore.

Infatti tornerà al timone di “Reazione a catena” da lunedì 7 giugno.

Una bellissima notizia per lui e per tutti i fan della trasmissione. .

Marco è stato riconfermato per il terzo anno di fila alla conduzione del game Tv.

Questo perché ha ottenuto davvero un grande successo nelle edizioni degli anni scorsi, con degli ascolti a dir poco strepitosi.

Ma le belle notizie non sono finite qui, scopriamo di più cosa ci aspetterà a Reazione a catena 2021.

Il ritorno di Marco Liorni: tutte le novità

Come abbiamo detto prima, le sorprese non sono finite, dato che ci sono delle grandissime novità per il game show di Rai 1.

Infatti ci sarà un nuovo gioco, chiamato “Zot”, non sappiamo ancora in cosa consiste, ma lo scopriremo tra non molto.

Però c’è anche un pessima news, ovvero che a causa delle norme anti covid, il pubblico non sarà presente nello studio Rai a Napoli.

Per sostituirlo, la produzione si è ingegnata e ha deciso di creare delle nuove scenografie a dir poco stupende, con dei colori super vivaci che richiamano il periodo estivo.

Il conduttore è davvero molto contento, infatti ha rivelato:

“E’ molto bello stare lì perché si respira l’estate“.

Aspetteremo con ansia questo atteso ritorno che è previsto per il 7 giugno.

Segnatevi l’appuntamento, perché ci sarà da divertirsi con dei nuovissimi concorrenti.

Marco Liorni ha anche ricordato che è possibile partecipare al gioco, iscrivendosi ai casting online.

