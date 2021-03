Scopriamo cosa accadrà nelle prossime puntate della soap di Rai 1 con Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina e Roberto Farnesi.

Le puntate de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda fino al 7 aprile vedranno dei colpi di scena che potrebbero cambiare definitivamente gli equilibri nella soap.

Ecco tutti gli spoiler!

Gabriella è sul punto di smascherare Umberto

La vicenda tra Bergamini senior ed Umberto pareva chiusa con la dipartita di Arturo. In realtà l’uomo d’affari prima di morire ha scritto una lettera destinata al figlio Cosimo.

Nelle prossime puntate sarà proprio Gabriella a trovare la missiva e scoprirà che il suocero aveva dei sospetti su Guarnieri sul quale invitava ad indagare. La stilista sarà sconvolta dalla notizia e sarà incerta sul fatto di consegnare la lettera al marito, dato anche il periodo di difficoltà economica che sta vivendo.

La Rossi si confiderà con sua cugina Anna ed alla fine opterà per consegnare la lettera a suo marito Cosimo ma purtroppo verrà bloccata da una notizia tragica!

La madre di Cosimo muore

Nelle puntate delle settimane passate abbiamo assistito al primo crollo emotivo di Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) per la perdita improvvisa di suo padre Arturo, proprio mentre sugellava l’ultimo affare con Umberto Guarnieri.

Nelle puntate fino al 7 aprile purtroppo il giovane Cosimo dovrà affrontare un altro duro lutto: la morte improvvisa ed inaspettata di sua madre Delfina. Come affronterà Cosimo anche questo duro colpo? Gabriella riuscirà a consegnargli la lettera che potrebbe cambiare la loro vita?

Giuseppe inguaia Salvatore e Vittorio

Nel frattempo le cose stanno per mettersi molto male sia per Salvatore Amato che per Vittorio Conti. A tramare nell’ombra è Giuseppe, il padre di Salvo, che per finanziare il suo piano criminale chiederà ed otterrà del denaro dal figlio, mettendolo però in seri guai.

Il piano di Giuseppe e di Girolamo prevede di effettuare dei furti nell’atelier di Vittorio: il Paradiso rischierà il fallimento?

Dante scrive a Marta

Nel grande magazzino più in voga di Milano intanto, la Venere Dora metterà gli occhi su un bel giovane conosciuto proprio al Paradiso e vorrà conoscerlo meglio.

Anche Dante Romagnoli (Luca Bastianiello) continuerà nel suo proposito di giungere nuovamente al cuore di Marta tanto da arrivare a scriverle una lettera accorata. A nulla servirà l’intervento di Umberto per cercare di dissuadere Romagnoli dal corteggiamento verso la figlia, già sposata con Vittorio.

Cosa sceglierà di fare la bella Guarnieri?

Non resta dunque che seguire le prossime puntate che andranno in onda nel mese di aprile de Il Paradiso delle Signore, sempre alle 15.55 dal lunedì al venerdì su Rai 1 ed il sabato il mega riepilogo alle 15.00 su Rai Premium!