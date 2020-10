Chi è Alessandro Cosentini, il Cosimo de Il Paradiso delle signore

View this post on Instagram

Volevo ringraziare infinitamente anche la collega Rossi. Grazie a lei questo Daily2 per me è andato oltre qualsiasi aspettativa. Nel nostro mestiere la cosa fondamentale che sta alla base di qualsiasi creazione interpretativa è sentire di star giocando con il proprio partner; dimenticarsi delle parole e inseguirsi come bambini fino all'ultimo respiro. È quello che mi succede con Ilaria. Non potevo ritrovarmi in una riva più felice di questa. Grazie Ila. Poter continuare a lavorare insieme a te ancora per un'altra stagione mi entusiasma moltissimo.