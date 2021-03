Ecco tutto quello che sappiamo sulla moglie e i sui figli del bellissimo attore, molto amato dal pubblico della fiction di Rai 1.

Conosciamo tutti Luca Bastianello, l’attore che ne Il Paradiso delle Signore interpreta il personaggio di Dante Romagnoli.

Poco è noto, invece, della sua vita privata, che da anni sta vivendo in compagnia della moglie e della figlia. Scopriamo tutto su di loro!

Chi è la moglie di Luca Bastianello

Si chiama Kim Vu ed è la donna che è riuscita a rubare il cuore dell’interprete di Dante ne Il Paradiso delle Signore.

Kim è un’artista versatile, che danza, canta e suona il flauto traverso, le nacchere, il pianoforte e l’armonica.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Vu Bastianello (@lucabastianelloofficial)

Ha la cittadinanza americana, ma è originaria del Vietnam, Paese dal quale la sua famiglia si è trasferita quando aveva soltanto un anno.

Luca e Kim si sono conosciuti tramite amici comuni: la scintilla è scoppiata dopo una breve amicizia, poi culminata con le nozze a Padova.

Il matrimonio è avvenuto con rito religioso e con quello dell’incoronazione e della velazione.

Chi è la figlia dell’attore

Durante il matrimonio, Kim Vu era incinta e ha partorito dopo poco. E’ nata la piccola Sophia Grace che è la gioia di mamma e papà.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luca Vu Bastianello (@lucabastianelloofficial)

Il parto della donna non si è rivelato affatto facile: in un’intervista ha rivelato che la piccola stava rischiando di non farcela:

“E’ stato un parto difficile. A distanza di mesi, ho rimosso. Mia figlia ha rischiato veramente di non farcela: i medici si sono accorti in tempo che aveva il nodo vero, ossia quando il feto si gira attorno al cordone ombelicale.”

Kim si è sottoposta a un parto cesario d’urgenza, che fortunatamente è andato nel migliore dei modi.