Il Paradiso delle Signore 5, trame dal 15 al 19 marzo: Gloria è la mamma di Stefania?

Incredibili colpi di scena sono in arrivo nelle puntate in onda la prossima settimana della soap campione di ascolti, ecco gli SPOILER!

La soap amatissima dal pubblico italiano è giunta quasi al termine delle riprese per la 5′ stagione. Nel finale però ci attendono moltissimi colpi di scena che sveleranno alcuni segreti impensabili che potrebbero riguardare Marta, Stefania, Silvia e Dante.

Se sei impaziente di scoprire cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, ecco tutte le anticipazioni dettagliate!

Il Paradiso delle Signore: Silvia non torna, Ludovica e Marcello vicini

La torbida vicenda con il Mantovano ha avuto il picco con il tentativo del malvivente di dare fuoco alla Caffetteria. Fortunatamente il piano è stato sventato dall’intervento di Dante, ma che ruolo avrà il misterioso personaggio? Per ora si sa che è il cugino della vicepresidentessa del Circolo e che è giunto da New York.

Ludovica e Marcello saranno sollevati dal fatto che il Mantovano pare non rappresenti più un pericolo: i due decideranno di smettere di frequentarsi ma non riusciranno a stare lontani. Sia la Brancia che Barbieri continueranno a pensarsi e a cercarsi, tra i due è nato un sentimento?

Una notizia triste giungerà in apertura di settimana per i Cattaneo: Silvia farà sapere tramite telegramma che ha deciso di fermarsi definitivamente a Parigi da Nicoletta e Riccardo.

Trame al 19 marzo: Dante e Vittorio in affari, ma Marta c’entra qualcosa?

Il cugino della vicepresidentessa suscita sempre più attenzione negli appartenenti al circolo, ed anche Fiorenza comincerà ad interrogarsi sulla situazione sentimentale di Dante e cercherà informazioni in merito.

Nel frattempo Vittorio riceverà una telefonata al Circolo dalla moglie Marta e deciderà di mettersi in affari proprio con Romagnoli. Adesso che le vendite del Paradiso si sono risollevate sarà proprio Dante a proporre a Conti di vendere gli abiti anche in America.

Una cena a villa Guarnieri dovrebbe riaccogliere la moglie di Vittorio ma si scoprirà che la fotografa non sarà presente. Sarà uno degli invitati ad essere particolarmente deluso dall’assenza di Marta, perché?

Spoiler prossima settimana: Gloria potrebbe essere la mamma di Stefania, nascono i sospetti

Anche Marta comunicherà al marito di voler fermarsi a Parigi, ma per fortuna solo temporaneamente. Nel frattempo la zia Ernesta, rimasta sola a Milano, deciderà di trasferirsi a Lecco.

Con lei dunque dovrebbe partire anche la nipote Stefania. La Venere non vorrebbe lasciare Milano ed il suo amato lavoro e dalle colleghe arriverà una proposta. Maria, Irene ed Anna offriranno infatti ospitalità alla giovane Stefania ma la zia Ernesta, dopo aver visitato l’appartamento, non darà la sua approvazione.

Stefania Colombo (Grace Ambrose) si confiderà con la nuova capocommessa Gloria Moreau e le svelerà della tragica morte della sua mamma. Gloria apparirà molto turbata e deciderà di andare a parlare con la zia Ernesta.

Le due avevano già rischiato di incrociarsi al Paradiso ed ora si conferma che tra loro vi è una conoscenza stretta risalente al passato. Molti fan sui social stanno già sospettando fortemente che forse Gloria sia in realtà la madre di Stefania e gli spoiler potrebbero dare indizi in tal senso.

Per scoprire tutto ciò che accadrà nelle prossime puntate non resta che sintonizzarsi come sempre dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 15.55 oppure rivedere le puntate sulla piattaforma gratuita Rai Play!