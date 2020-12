Chi è Chiara Russo, Maria Puglisi ne Il Paradiso delle Signore: età, fidanzato, curiosità

Dall’infanzia al successo ne Il Paradiso delle Signore, fino ad arrivare alla vita privata dell’amatissima attrice.

Avete avuto modo di conoscere Chiara Russo? La bellissima e talentuosa attrice che sta facendo parte del cast della soap opera di Rai 1.

Chiara ha 26 anni ed è originaria di Palermo. La giovane interpreta Maria Puglisi ed è sbarcata al Paradiso per mutare gli equilibri del personaggio di Rocco.

Da quando Marina è partita, è aumentata la curiosità del pubblico nei confronti di Maria, che potrebbe avere un ruolo di rilievo nella vita di Rocco.

Scopriamo tutto sull’attrice che la interpreta!

Chi è Chiara Russo

Nasce a Palermo, il 3 settembre del 1994, sotto il segno zodiacale della Vergine.

Appassionata di recitazione, debutta ne L’ora legale del 2017 del duo comico Ficarra e Picone.

Poi entra nel cast de Il Cacciatore, in cui interpreta Aurora Mazza.

Nel 2019 debutta ne Il Paradiso delle Signore, nel ruolo di Maria Puglisi, una giovane siciliana che il personaggio di Agnese vuole vedere assieme al nipote Rocco.

In un primo momento Rocco non è apparso intenzionato a conoscere Maria, perché preso dai suoi sentimenti per Marina.

Ora che la donna è partita, però, il ragazzo si è avvicinato alla Puglisi.

Chiara Russo è anche appassionata di musica ed è una cantante. La giovane è un soprano nel coro delle voci bianche del Conservatorio Vincenzo Bellini di Palermo.

Vita privata e curiosità

Chiara ama il pattinaggio, parla tre lingue e di recente ha raccontato di aver svolto il cammino di Santiago.

Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, è seguita da circa 6mila followers.

Per quanto riguarda, invece, la sua vita sentimentale, non è noto se l’attrice abbia un fidanzato.