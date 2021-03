Il Paradiso delle Signore, chi è la new entry Dante-Luca Bastianello: un...

Ci saranno novità imperdibili nelle trame delle prossime puntate della soap in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, ecco gli spoiler!

Un nuovo personaggio arriverà al Paradiso e sarà destinato a cambiare le carte in tavola! Dante sarà un pericolo o invece un aiuto per alcuni dei protagonisti?

Se sei curioso di scoprire le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore continua a leggere!

Il Paradiso delle Signore 5, arriva Dante: cosa combinerà a Milano?

Le anticipazioni delle prossime puntate della soap di Rai 1 ambientata negli anni ’60, ci hanno dato già indicazioni riguardo l’arrivo di un misterioso nuovo personaggio.

Nelle puntate del Daily 3 della 5′ stagione infatti abbiamo visto l’arrivo della misteriosa Gloria Moreau (Laura Kolmar)che ha suscitato grande interesse nel pubblico: chi sarà in realtà la nuova capocommessa?

Un altro personaggio che desterà grande attenzione e porterà scompiglio nella trama sarà Dante, interpretato dall’attore Luca Bastianello.

Ma chi è Dante Romagnoli e quale sarà il suo ruolo nella soap? Quello che sappiamo è che vedremo apparire Dante proprio durante questa settimana, dall’8 al 12 marzo.

Dalle prime indiscrezioni sappiamo che il tenebroso nuovo arrivo sarà fondamentale per salvare la Caffetteria dal piano malefico del Mantovano che tenterà di dar fuoco al locale.

Sarà Dante infatti a fronteggiare il Mantovano dopo che Vinicio ha tradito la fiducia di Marcello, salvando la situazione!

Romagnoli però da quanto sappiamo appartiene ad un mondo poco chiaro e con precedenti legati a torbidi ambienti dunque non è un personaggio positivo, come riporta Bella Novella!

Oltre a ciò però pare che la presenza di Romagnoli potrebbe essere legata anche a Marta Guarnieri: è lui il segreto che la giovane nasconde?

Luca Bastianello: chi è e che ruoli ha interpretato

In molti si chiedono chi sia l’interprete del bel Dante. Per gli appassionati di soap e fiction però Luca Bastianello non è un volto nuovo.

Lo si è visto infatti già nella soap “Vivere”, in “Rosso San Valentino”, e nella fiction “Sacrificio d’amore” su Mediaset. Il personaggio interpretato in Il Paradiso delle Signore sarà dunque molto differente dai precedenti e rappresenterà una sfida per Bastianello.

Il ritorno sul piccolo schermo dell’attore sarà molto ben gradito soprattutto al pubblico femminile e chissà se Dante non spezzerà qualche cuore anche nella soap!

Per non perdere nessuno dei prossimi colpi di scena non resta che sintonizzarsi dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai 1! L