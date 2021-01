Il Paradiso delle Signore 5, Spoiler 2021: Clelia incinta, Marcello rischia il carcere

Le prossime puntate della soap di Rai 1 ci lasceranno senza fiato con moltissimi colpo di scena ed emozioni incredibili!

La vita di Luciano sarà di nuovo stravolta da una notizia travolgente ed inaspettata. Per Barbieri invece le cose potrebbero mettersi molto male senza Roberta ed il giovane potrebbe finire di nuovo in prigione.

Il Paradiso delle Signore 5, anticipazioni al 22 gennaio: Clelia in dolce attesa

Le puntate delle prossime settimane ci metteranno di fronte a situazioni inaspettate che porteranno novità nelle vite dei personaggi.

La prima di tutte riguarda Luciano Cattaneo e la sua nuova famiglia. Il ragioniere e Clelia hanno da poco maturato l’idea di uscire finalmente allo scoperto in modo ufficiale e vivere insieme.

L’attenzione sarà puntata sulla responsabile delle Veneri: prima preoccuperà tutti con un malore improvviso in magazzino. In seguito il ragioniere insisterà affinché un medico visiti la compagna per accertare il suo stato di salute.

Infine giungerà la notizia inaspettata e travolgente: Clelia è incinta e sarà mamma di un altro bimbo o bimba dopo l’amato Carletto.

Lo scoprirà per caso: il dottore infatti prescriverà alcuni esami in seguito al mancamento avuto in negozio e ritirando il referto capirà di essere in dolce attesa.

Come la prenderà Luciano Cattaneo?

Spoiler 2021: Marcello tornerà in carcere?

Nel 2021 la storyline al centro dell’attenzione nelle ultime puntate dello scorso anno tornerà a coinvolgere il pubblico. Stiamo parlando della vicenda di Marcello e del mantovano.

Il ragazzo ha dovuto fingere di aver tradito la sua Roberta, che lo ha lasciato ed è partita alla volta di Bologna da sola.

Il “mantovano” alias Sergio Castrese è tornato a minacciare il socio di Salvo senza mezzi termini e nelle prossime puntate Marcello potrebbe tornare a mettersi sempre più nei guai.

L’unica che avrebbe potuto dare un corso diverso alla vita del bel Marcello forse era proprio Roberta ma ora, senza di lei per il giovane sarà dura.

Le anticipazioni ci danno come possibile il ritorno di Marcello in prigione. Sarà davvero così?

