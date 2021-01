Il Paradiso delle Signore 7 gennaio: nuove minacce per Marcello, Ludovica lo consola

Il Paradiso delle Signore 7 gennaio: nuove minacce per Marcello, Ludovica lo...

Nuovi emozionanti episodi della soap di Rai 1 stanno per andare in onda, ne vedremo delle belle tra colpi di scena e nuovi amori.

Il giovane Barbieri sarà ancora sotto la minaccia del Mantovano mentre tra il socio Salvatore e la sua ex Gabriella le cose sembrano cambiare in un modo inaspettato.

Queste ed altre incredibili sorprese nella puntata de Il Paradiso delle Signore 5 in onda giovedì 7 gennaio 2020!

Il Paradiso delle Signore del 7 gennaio: Marcello di nuovo in pericolo

Dopo l’addio forzato di Roberta che è partita per Milano, lo sfortunato periodo di Marcello non è ancora terminato come invece lui pensava.

Il Mantovano infatti tornerà alla carica con nuove minacce per il Barbieri che troverà ancora una volta in Ludovica una spalla su cui appoggiarsi almeno per sfogarsi.

I due sembrano avvicinarsi sempre di più da quando la povera Pellegrino è andata via.

Anticipazioni puntata di giovedì: Salvatore prende tempo con Gabriella

Marcello raccoglierà anche la preoccupazione del suo amico e collega Salvatore. Il gestore della caffetteria infatti ha saputo da Gabriella della data delle nozze ma dopo aver scoperto la sua lettera nascosta non sa cosa fare.

Il giovane è in crisi e decide di prendersi del tempo per accettare o declinare l’invito, ma non sarà semplice mantenere la calma.

Spoiler: i sospetti delle Veneri su Rocco ed Irene

Nel frattempo al Paradiso delle Signore tutti si stanno accorgendo che qualcosa è cambiato nei rapporti tra Irene e Rocco.

Saranno proprio le Veneri a cominciare a sospettare che tra la loro collega ed il giovane Amato ci sia del tenero.

Un affare misterioso per Umberto, Beatrice diventa amica di Clelia

Nella puntata di giovedì 7 gennaio, in base alle anticipazioni come riporta anche il settimanale Guida Tv, la figura di Achille Ravasi tornerà ad aleggiare a casa Guarnieri.

L’occasione sarà data dalla presenza dei genitori di Cosimo che inviteranno Umberto e famiglia al matrimonio del figlio con Gabriella.

Tra le altre cose il padre del giovane Bergamini, che bella soap è interpretato da Alessandro Cosentini, proporrà ad Umberto un nuovo affare.

Da quanto si capirà però, in tale affare immobiliare era coinvolto anche Ravasi e ciò non farà piacere alla contessa Adelaide.

Nel frattempo per Beatrice Conti si preparerà ad iniziare il nuovo percorso di studi e per farlo vorrà acquistare un nuovo abito. Sarà Clelia a consigliarle cosa prendere e tra le due nascerà una bella sintonia.

Se non vuoi perderti nessuna puntata de Il Paradiso delle Signore 5 sintonizza la tv su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15.55 e continuava seguire le nostre anticipazioni!