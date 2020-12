Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: la verità sull’addio di Roberta

L’attrice Federica De Benedittis ha svelato tutta la verità sulla sua uscita di scena dall’amatissima soap opera.

Sta rincuorando i fan de Il Paradiso delle Signore la diretta postata dall’interprete del personaggio di Roberta su Instagram.

L’attrice ha voluto dire la sua sull’uscita di scena del suo personaggio e ha svelato alcuni retroscena.

Quanto riferito dall’attrice non fa altro che tranquillizzare i suoi affezionatissimi fan.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Roberta lascia Milano

L’amatissimo personaggio di Roberta, interpretato dall’attrice Federica De Benedittis ha abbandonato l’amatissima soap opera di Rai 1.

Il personaggio è uscito di scena e ha lasciato Milano per recarsi a Bologna. La scelta della donna è stata motivata dalla scoperta del tradimento compiuto dal suo fidanzato Marcello.

L’uomo, infatti, aveva baciato Ludovica Brancia, spezzando il cuore di Roberta.

L’addio di questo amatissimo personaggio ha sconvolto i fan, che non si aspettavano una scelta simile da parte degli autori.

A tal proposito, si è pronunciata proprio l’attrice Federica De Benedittis, che ha voluto far chiarezza su quanto stia avvenendo Il Paradiso delle Signore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: svelata tutta la verità

Dopo le numerose richieste da parte dei fan della soap opera, l’attrice Federica De Benedittis è intervenuta dal suo account Instagram, per fare chiarezza.

L’attrice ha raccontato di come, in questi anni, abbia “sempre fatto il tifo per Roberta e abbia sbuffato per il suo essere sempre perfettina e secchiona.”

Inoltre ha rivelato:

“Ho gioito quando ha scelto di seguire il cuore anziché la testa.”

Riguardo la sua uscita di scena da Il Paradiso delle Signore, l’attrice l’ha confermata, ma non ha escluso un eventuale ritorno sul set.

Non si tratterebbe di un addio certo, quindi, ma di un possibile arrivederci.