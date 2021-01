Il Paradiso delle Signore 5 dell’Epifania: Irene svela il suo segreto a Rocco

La puntata del 6 gennaio ci riserverà nuove emozionanti sorprese, alcuni segreti stanno per essere rivelati e tutto cambierà!

Salvatore affronterà Rosalia per sapere chi ha nascosto la lettera, mentre Irene svelerà il suo segreto a Rocco. Infine Clelia e Luciano vorranno uscire allo scoperto.

Questo e molto altro nella puntata dell’Epifania de Il Paradiso delle Signore 5, ecco le anticipazioni!

Il Paradiso delle Signore, spoiler: la lettera nascosta di Salvo smuove gli equilibri

Le puntate tornate in onda dopo le vacanze natalizie ci introducono a nuovi colpi di scena primo dei quali il possibile ritorno di una coppia del passato. Stiamo parlando di Salvatore e Gabriella.

Nella puntata del 6 gennaio una lettera ritrovata darà infatti l’avvio alla possibile nuova vicenda sentimentale. A fare la scoperta sarà Rocco che resterà molto sorpreso.

In seguito anche Salvo troverà la missiva che tempo prima aveva scritto per Gabriella. Perché non è stata consegnata?

Salvatore penserà sia stata sua madre Agnese a nasconderla ma in sua assenza chiederà spiegazioni a Rosalia.

Anticipazioni del 6 gennaio: Irene confida a Rocco il suo segreto

Quello del cugino non sarà l’unico segreto che verrà a scoprire il giovane Rocco. Sarà lui a capire qual è l’origine degli strani episodi che stanno avvenendo nel magazzino.

È Irene che si trova a dormire lì per un motivo molto serio che la Venere deciderà di confidare al giovane Amato.

La ragazza ha infatti litigato con suo padre ed è andata via di casa.

Questa confessione stringerà il legame tra i due ragazzi e Rocco prometterà di mantenere il segreto di Irene.

Nuovi desideri e progetti al Paradiso delle Signore

La vita al Paradiso delle Signore è sempre frenetica ma il signor Ferraris avrà un’idea per coinvolgere i giovani in un progetto sportivo. Armando proporrà infatti di creare una squadra per le competizioni di ciclismo che partecipi a nome del negozio.

A far parte della squadra del Paradiso delle Signore saranno i giovani Pietro Conti e Rocco Amato. Scopriremo presto se il bel progetto andrà in porto.

Clelia e Luciano nel frattempo di fatto vivono come una famiglia insieme al figlio di lei Carletto. I due però ancora non hanno svelato al mondo la loro relazione ma diventerà sempre più forte il desiderio di ufficializzarlo.

Per non perdersi nulla di ciò che accadrà nelle prossime puntate non resta che sintonizzarsi su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55!