Il Paradiso delle Signore 5, puntata 56 : Federico confessa a Luciano cosa vuole fare

Scopriamo cosa accadrà nella nuova puntata del 4 gennaio 2021, la soap di Rai 1 lascerà tutti senza parole!

Tornano in tv le nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore 5, Daily 3, appuntamento pomeridiano fisso per moltissimi telespettatori.

Se sei curioso di scoprire come procederanno le storie di tutti i protagonisti continua a leggere e scopri cosa accadrà nella prossima puntata!

Il Paradiso delle Signore, puntata 56: Federico non ha perdonato Silvia

La prima storyline che riprenderà all’avvio delle nuove puntate dopo la pausa natalizia sarà proprio quella del giovane Cattaneo.

Dopo la tragica scoperta di essere figlio naturale di Umberto Guarnieri il giovane sta cercando faticosamente di ricostruire un suo equilibrio.

L’ex militare in un primo momento ha espresso delusione e rabbia verso tutti ma pian piano ha recuperato pienamente il rapporto con il padre Luciano tanto che si è trasferito da lui.

Dopo le festività natalizie però Federico comincerà a valutare il trasferimento altrove: sa che se resta da Luciano, il padre non potrà cominciare una convivenza con Clelia e Carletto.

Il giovane Cattaneo comunicherà a Luciano il suo progetto. La situazione sarà però complicata dal fatto che ancora non ha perdonato del tutto sua madre Silvia per non avergli detto della paternità di Umberto.

Spoiler del 4 gennaio: Adelaide affronta Beatrice

Un altro confronto ad alto tasso di tensione si avrà quando la contessa di Sant’Erasmo deciderà di affrontare Beatrice.

Adelaide non vede di buon occhio che la cognata di Vittorio si sia trasferita a casa Conti con i figli, ed è convinta che abbia delle mire sul marito di Marta.

Le due si sono già affrontate in passato ma Beatrice non ha intenzione di cedere alle insinuazioni della contessa. Come andrà a finire la guerra fredda tra le due donne, in attesa che il ritorno di Marta rimetta a posto le cose in casa Conti?

Anticipazioni di lunedì prossimo: c’è un fantasma in magazzino?

Le feste sono finite e tutti sono tornati al lavoro ma qualcosa di particolare coinvolgerà proprio il magazzino del negozio.

Nel locale infatti accadranno dei fatti molto strani che nessuno riuscirà a spiegarsi.

Qualcuno comincerà addirittura a pensare alla presenza di un fantasma!

Nel frattempo al Paradiso delle Signore ferveranno i preparativi per la festa dell’Epifania.

Coinvolti nel progetto di preparare delle calze della Befana anche i piccoli Carletto e Serena. I due, dopo un inizio burrascoso cominceranno a trovare dei punti in comune per mettere le basi di un’amicizia.

I figli di Clelia e Beatrice sono uniti infatti da un tragico destino: entrambi hanno perso il papà da poco.

Per non perdere nessuno dei prossimi colpi di scena non resta che sintonizzarsi su Rai 1 alle 15.55 dal lunedì al venerdì per le nuovissime puntate de Il Paradiso delle Signore 5!