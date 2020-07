Il metodo INFALLIBILE per eliminare le zanzare: semplice e veloce

Il metodo infallibile fai da te per eliminare le zanzare: un barattolo di vetro, una candela e qualche altro ingrediente per dire ADDIO definitivamente a punture e ronzii fastidiosi.

Un modo facile ed efficace per scacciare le fastidiose zanzare c’è e richiede sia poco tempo che oggetti facilmente reperibili: scopri subito qual è il metodo infallibile per eliminare tutte le zanzare e dire addio alle punture e ai ronzii.

D’estate affamate e cacciatrici si aggirano moleste in giardino e in casa, pizzicano continuamente spesso le stesso persone e a volte ci fanno trascorrere notti insonni tra ronzio nelle orecchie e pruriginose punture.

Ci sono alcuni modi per scacciarle di notte evitando di farci disturbare mentre dormiamo ma ecco qual è il metodo semplice e fai da te che le scaccerà definitivamente.

Metodo infallibile per eliminare le zanzare

Avete già provato di tutto come oli essenziali, spray anti-puntura, zampironi, citronella e molto altro per scacciare le zanzare ed evitare che possano entrare in casa a tormentarvi?

Se state per perdere la speranza allora resistete e fate questo ultimo e infallibile tentativo con un metodo fai da te molto efficace.

È importante allontanarle da voi e dalle possibili entrate di casa: porte e finestre.

Cosa ti occorre e cosa devi fare

Procurati questi ingredienti per costruire un repellente naturale fai da te contro le zanzare:

1 barattolo di vetro sufficientemente capiente

2 fettine di lime

1 candela piccola galleggiante

2 fettine di limone

2 rametti grande di rosmarino

15 gocce di olio essenziale di eucalipto o citronella o tea tree oil

acqua q.b.

un accendino

Procedete in questo modo:

Nel barattolo di vetro impilate le fettine di lime e limone, versate sopra l’olio essenziale e l’acqua. Il barattolo deve essere pieno per meno di 2/3 in modo che ci sia spazio anche per la candela. Adagiate la candelina nell’acqua e aggiungete anche il rosmarino. Accendete la candela e posizionate il barattolo sul davanzale della finestra.

Questo metodo oltre a diffondere un buonissimo profumo in casa dissuaderà le zanzare dall’avvicinarsi alla casa!

Potete anche creare più di una barattolo e posizionarne 1 in ogni stanza vicino alla porta o alla finestra per essere certi di essere protetti.

LettoQuotidiano.it è stato selezionato nella nuova app di Google News. Per rimanere sempre aggiornato clicca qui e poi sulla stellina “Segui”