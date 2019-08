I 5 modi per prevenire le punture di zanzara nel sonno

Tieni lontano quei parassiti, anche quando non puoi allontanarli perché dormi con questi cinque suggerimenti.

Indossa un pigiama lungo

Una pelle meno scoperta significa che le zanzare possono nutrirsi meno. Indossa pantaloni lunghi, maniche lunghe e calze e assicurati che siano stretti attorno alle caviglie, ai polsi e al colletto in modo che le zanzare non possano intrufolarsi sotto.

Scegli una vestibilità più aderente in modo che gli insetti colpiscano l’aria anziché la carne se riescono a passare attraverso i tuoi vestiti.

Accendi il ventilatore

Tieni un ventilatore vicino al letto per tenere a bada le zanzare. Le zanzare si muovono da 1 a 1,5 miglia all’ora, quindi un forte vento può rendere difficile per loro arrivare a te.

Inoltre, le zanzare trovano i loro obiettivi attraverso il profumo e l’anidride carbonica che espiri, quindi il tiraggio renderà più difficile trovarti.

Doccia prima di dormire

Le zanzare sono attratte dal sudore, che potrebbe avere a che fare con l’acido lattico in esso contenuto. Risciacqua il sudore della giornata sotto la doccia per renderti meno un bersaglio per gli insetti affamati, quindi asciugati completamente prima di andare a letto.

Tieni le finestre chiuse

Una brezza fresca dalla tua finestra potrebbe sembrare piacevole mentre stai per prendere sonno, ma i morsi di insetto non ti faranno sentire bene al mattino.

Il modo migliore per tenere lontane le zanzare è di tenerle fuori dalla stanza. Il CDC raccomanda di accendere l’aria condizionata o di assicurarsi che le finestre e le porte abbiano protezioni, soprattutto quando si viaggia.

Usa oli essenziali

Uno studio sulla rivista scientifica PLOS One ha confrontato 20 estratti di piante e ha scoperto che la citronella e la cannella – che è tossica e irritante per le zanzare – erano le migliori a respingere gli insetti. Diluisci l’olio essenziale con acqua e spruzzalo nella tua camera da letto.