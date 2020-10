Kamala Harris, dibattito per le presidenziali: il Covid-19 è la disfatta più...

Nel dibattito televisivo Harris attacca più volte Pence e l’amministrazione Trump sull’argomento tasse e Coronavirus: ecco cosa è stato detto.

Nel Dibattito per la vicepresidenza combattuto tra Mike Pence e Kamala Harris i discorsi si fanno molto accesi.

Kamala Harris si è scagliata più volte contro l’amministrazione di Donald Trump e contro il suo vice Mike Pence per la gestione pessima, a suo avviso, della situazione Covid-19.

Harris, covid-19 sconfitta più grande per gli USA

Il duello televisivo per le presidenziali si incendia con i discorsi di Kamala Harris, vice di Joe Biden, e Mike Pence, vicepresidente di Donald Trump..

La stoccata che la Harris ha lanciato con fervore all’amministrazione corrente è stata la definizione del governo di Trump come inadatto e fallimentare:

La gestione dell’amministrazione Trump della pandemia e’ stato il più grosso fallimento della storia americana.

La donna ha continuato ricordando a tutti che sia il presidente che il vicepresidente Pence erano al corrente fin dall’inizio della gravità del virus. Hanno però taciuto e a sua detta l’hanno nascosto minimizzando ai minimi termini la grave incidenza che avrebbe avuto sul paese, anzi sul mondo intero.

In risposta a queste parole accusatorie e disprezzanti dell’operato di Trump, si legge su TGCOM24, Mike Pence ha lanciato accuse contro Biden ed Harris. Li accusa di minare la fiducia che il popolo americano ripone nel vaccino che, a sua detta, sarà pronto prima della fine dell’anno corrente.

Pence accusa Biden di aver plagiato la strategia di Trump per combattere la pandemia.

La Harris ha poi portato alla luce un grande problema che tocca tutti i cittadini americani: la crisi economica-lavorativa che affligge l’America negli ultimi anni. Ha dato la colpa all’amministrazione Trump. Sempre meno posti di lavoro e la recessione avanza inesorabile, la Harris dà tutta la colpa alla guerra di natura economico-commerciale iniziata dal presidente contro la Cina.

La Harris continua la sua demolizione dell’amministrazione Trump riferendosi al recente scandalo con al centro la dichiarazione dei redditi dell’attuale presidente americano:

Sarebbe bene conoscere a chi il presidente degli Stati Uniti deve dei soldi.

Sembra che il presidente non paghi le tasse da anni mentre i contribuenti sono forzati a farlo ogni giorno, la Harris è inorridita da cosa il New York Times ha recentemente svelato.

Cosa ne pensano Trump e Biden del dibattito

Il presidente Donald Trump è tornato alla Casa Bianca anche se ancora positivo al Covid-19, non era presente al dibattito.

Ciò nonostante ha appoggiato il suo vice, Mike Pence, sui social attraverso molti tweet:

Mike Pence sta facendo benissimo, lei è una macchina di gaffe!

Anche Joe Biden è fiero della figura che ha fatto la sua vicepresidente. Elogiando la Harris per le parole dette al dibattito ha ribadito che lei stessa ha ricordato agli elettori perché è stata scelta come vicepresidente.

Biden durante il dibattito twitta ancora a favore della Harris definendola intelligente, con esperienza e una combattente per la classe media: non poteva scegliere persona migliore per la carica di suo vicepresidente.