USA, NY Times: il presidente Trump non paga le tasse. Il Tycoon: ‘Fake News’

Secondo quanto afferma il New York Times i documenti finanziari del presidente Trump confermano che non paga da anni le tasse: il suo impero sanguina centinaia di milioni di dollari di perdite.

In un tweet del giornale statunitense si legge che tali documenti dimostrerebbero che le finanze del presidente sono sotto stress da tempo e sono peraltro pervase da perdite a causa del mancato pagamento fiscale. Sembra che Trump possegga centinaia di milioni di debiti.

Exclusive: The Times has obtained tax-return data for President Trump extending over more than two decades.

It shows his finances under stress, beset by losses that he aggressively employs to avoid paying taxes and hundreds of millions in debt coming due. https://t.co/gstfYLEe5V

