Governo, seconda giornata di consultazioni: voto anticipato o formazione tecnica?

Il Governo è arrivato alla seconda giornata di consultazioni con il Presidente della Repubblica, pronto a prendere una decisione. Voto anticipato o formazione tecnica?

Parte oggi la seconda giornata di consultazioni al Governo, con il Presidente Sergio Mattarella pronto ad ascoltare i discorsi di tutti gli esponenti di partito.

La richiesta di Sergio Mattarella

Per il Presidente della Repubblica non ci sono dubbi, perché vuole una decisione in tempi brevi. Se si deciderà per le elezioni tutto dovrà essere predisposto velocemente, mentre se si opta per un Governo tecnico dovrà essere formato seriamente senza una data di scadenza incorporata.

Nel caso in cui il Presidente verificasse che elezioni anticipate fossero la soluzione corretta, in pochi giorni metterà in piedi una formazione di garanzia per gestire tutto il percorso elettorale.

Lo scenario dopo la prima giornata di consultazioni

Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte, il Presidente della Repubblica ha aperto alla prima giornata di consultazioni che termineranno oggi con la seconda parte.

Il Pd fa la prima mossa cercando di attuare una trattativa al fine di poter avere un esecutivo di legislatura o una maggioranza in caso di votazioni anticipate.

Zingaretti apre le porte al M5S ma non desidera venga nuovamente considerato un Conte Bis:

“non vogliamo entrare al governo se si propone un conte bis. diamo vita a qualcosa di nuovo unito da un programma”

Tutti i Presidenti di Camera e Senato sono stati man mano ascoltati da Mattarella – oggi sarà la volta dei Partiti rimanenti – dove si evince una grande spaccatura ma la volontà di una legislatura tecnica, in quanto il voto anticipato potrebbe essere pericoloso.

Gli uomini di Luigi Di Maio continuano la messa a punto con il Dem, cercando di trovare aperture e accordi. Matteo Salvini attacca duramente questa possibile coalizione: