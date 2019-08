Governo, Sergio Mattarella desidera soluzioni in tempi stretti: ecco il calendario del 21 agosto

Governo, Sergio Mattarella desidera soluzioni in tempi stretti: ecco il calendario del...

Il calendario del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo la giornata di ieri è pieno ma lui desidera soluzioni concrete e veloci. Vediamo insieme i dettagli

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella vuole utilizzare una linea dura, veloce e senza troppi tempi lunghi. Ecco il piano a calendario.

La linea del Presidente dopo le dimissioni di Conte

La giornata di ieri si è conclusa in maniera non inaspettata, con le dimissioni del Premier Conte e il discorso di Matteo Salvini volto verso il futuro prossimo.

Dopo questo tocca al Presidente della Repubblica decidere cosa sia possibile fare nelle prossime ore. Interrompere la legislatura o tentare una nuova strada? Ogni scenario risulta essere fattibile.

Partono quindi le consultazioni così da capire le intenzioni dei vari partiti, tra andare direttamente al voto oppure formare un nuovo governo dove le forze politiche indicheranno il nome di un Premier per la Maggioranza.

Quello che desidera il Presidente è una risoluzione rapida e vuole che chi si presenta oggi abbia le idee chiare, senza tergiversare. L’Italia deve presentare entro il 26 agosto la candidatura per la Commissione e approvare la manovra ad Ottobre.

Se la formazione di un nuovo governo non sarà fattibile, allora in quel momento si potrà andare alle elezioni direttamente in autunno.

Il calendario di Governo del 21 agosto

Oggi inziano le consultazioni del Capo dello Stato che incontrerà i Presidenti di Camera e Senato:

Ore 16.00 Presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati

Ore 16.45 Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico

Ore 17.30 Gruppo Parlamentare per le autonomie del Senato

Ore 18.30 Gruppo Misto della Camera

Ore 19.00 Gruppo Parlamentare Liberi e Uguali della Camera

Proseguono poi il giorno dopo, giovedì 22 agosto

Ore 10.00 Gruppi Parlamentari Fratelli D’Italia di Senato e Camera

Ore 11.00 Gruppi Parlamentari Partito Democratico di Senato e Camera

Ore 12.00 Gruppi Parlmentari Forza Italia – Berlusconi Presidente di Senato e Camera

Ore 16.00 Gruppi Parlamentari Lega – Salvini Premier di Senato e Camera

Ore 17.00 Gruppi Parlamentari M5S di Camera e Senato