Giulia Salemi ‘Molto pelosa, una lingua strana: mi sentivo rifiutata’: il dramma dell’ex di Francesco Monte

La bella ex Gieffina Giulia Salemi nasconde un segreto sul suo passato a cui nessuno potrebbe credere. Ecco sa ha rivelato

Giulia Salemi concorrente del GFVip3 ha rivelato di avere vissuto un’infanzia dura, ecco il perchè e cosa le è successo

L’influencer con la gavetta alle spalle

Nonostante Giulia Salemi sia un’influencer molto seguita (su Instagram ha infatti un milione di follower) non tutti sanno che fin da ragazzina aveva il grande desiderio di diventare famosa nello showbiz.

Come ha lei stessa raccontato al settimanale F da quando, appena ventenne, ha deciso di lasciare la sua Piacenza per trasferirsi a Milano alla ricerca di fortuna nel campo della moda e dello spettacolo.

Non è rimasta con le mano in mano ma si è data da fare lavorando come cameriera e condividendo la stanza.

Riuscendo con caparbietà a partecipare ad alcuni dei maggiori programmi tv degli ultimi anni come Miss Italia 2014 arrivando 3′ o Pechino Express 2015 in coppia con l’amata madre.

Proprio con l’affascinante iraniana Fariba Tehrani e con la sua memorabile apparizione sul Red Carpet del Festival del Cinema di Venezia nel 2016 – che la carriera della Salemi ha un’impennata.

In quell’occasione infatti Giulia scandalizzò l’opinione pubblica indossando un vestito con una sgambatura vertiginosa che però la portò prepotentemente alla ribalta del gossip nazionale e non solo.

Data la sua fisicità che la Salemi non ha problemi a mostrare nei suoi numerosi bollenti scatti per i followers delle sue pagine social, stenteremmo a credere a quello che ha rivelato nell’intervista.

L’ inconfessabile segreto sul fisico

L’ex fidanzata di Francesco Monte ha rivelato che da ragazzina aveva un problema fisico che la faceva sentire insicura e la portava ad isolarsi dai coetanei:

“Ero pelosina, avevo gli occhiali, parlavo una lingua strana che nessuno capiva.

Ma anche nell’adolescenza ci sono stati dei problemi:

A scuola mi sentivo rifiutata, dopo un’adolescenza problematica, oggi sono una guerriera”

Questo, unito al fatto che avesse origine iraniana (e Giulia parla fluentemente l’iraniano anche ora) la faceva sentire, come è logico che sia per una bambina con la personalità ancora in formazione, molto insicura.

Giulia ha mantenuto la sensibilità e la dolcezza di quell’adolescente problematica che si sentiva rifiutata ma è cresciuta e ha superato la vergogna per la sua fisicità sbocciando così come la conosciamo oggi.

La grinta, che l’influencer ha dimostrato proprio all’interno della casa del GFVip e che l’ha fatta amare dal grande pubblico l’ha aiutata a superare anche vari dolori del passato come la separazione dei suoi genitori o l’allontanamento della bambina affidata alla sua famiglia e che lei considerava una sorella.

Ora Giulia Salemi si considera una guerriera, e nonostante le sofferenze per lei non siano ancora finite (la triste rottura con Francesco Monte è l’ultima della lista) lei non si perde d’animo e dichiara con forza

“Sono un’inguaribile romantica e sogno la favola!”

I fan di Giulia Salemi sono dunque in trepidante attesa di una felice notizia.