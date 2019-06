Francesco Monte ‘Prepotente e calcolatore con Giulia Salemi’: la scioccante verità di un’amica

Francesco Monte: dopo la rottura con Giulia Salemi, parla un’amica della modella ”E’ un calcolatore ed un prepotente, la faceva sempre sentire in colpa”

Arrivano delle novità riguardanti la rottura tra Francesco Monte e Giulia Salemi. Un’amica della Salemi ha rilasciato un’intervista i cui parla di Francesco e del rapporto che c’era tra i due. Le confessioni della ragazza hanno lasciato tutti senza parole.

Le dichiarazioni rilasciate dall’amica di Giulia Salemi

La coppia formata da Francesco Monte e Giulia Salemi si e’ conosciuta all’interno del Grande fratello Vip, ma le cose tra loro non sono andate bene.

I due hanno poco fa hanno annunciato la loro separazione. Secondo alcuni rumos a decidere sarebbe stato proprio Francesco Monte.

A distanza di settimane dalla notizia emergono nuovi dettagli grazie al settimanale Nuovo. La rivista di Riccardo Signoretti ha intervistato un’amica dell’influencer che si è detta molto dispiaciuta per la vicenda.

Giulia infatti, non ha preso bene la fine della sua storia con Francesco, per il quale aveva lottato tanto fin dall’interno della casa e dopo la rottura sui social è apparsa molto triste e dimagrita.

L’intervista in cui si parla di Francesco Monte

Ecco quale sono state le parole dell’amica, che ha preferito non rendere pubblico il suo nome:

“Da questa storia Giulia è uscita cornuta e mazziata. A Francesco non interessava niente di lei, era un amore calcolato, voleva solo ripulirsi dall’ immagine di cattivo ragazzo

La ragazza ha inoltre dichiarato che il comportamento di Francesco nei confronti della modella non era dei migliori anzi:

Francesco era prepotente, la faceva sempre sentire in colpa anche quando non lo era. E lei, purtroppo, finiva per crederci.

Ha infatti confessato che la Salemi lo sopportava perchè era innamorata e non riusciva a rendersi conto di come stavano in realtà le cose, Francesco a quanto pare ha fatto di tutto per farsi lasciare ma visto che Giulia non l’ha fatto alla fine l’ha fatto lui anche senza un motivo reale.