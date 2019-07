Giulia Salemi, il grido di dolore di mamma Fariba: ‘Li hanno uccisi’

Giulia Salemi, la mamma Fariba Tehrani, messaggio commovente sui social: “Li hanno uccisi’ l’urlo di dolore dell’ex concorrente di Pechino Express

La giovane mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, fa ancora parlare di se Questa volta però a metterla al centro dell’attenzione è un messaggio che la stessa ex concorrente di Pechino Express ha scritto sui social

Fariba il messaggio commovente sui social

La bella Fariba dopo Pechino Express, che le ha dato grande popolarità, è tornata in TV per parlare della relazione di sua figlia con Francesco Monte. La donna ha sempre cercato di mettersi in mezzo tra la figlia e Francesco, alzando sempre grosse polemiche sopratutto nella casa del Grande Fratello. Ed è proprio dalla casa, che Fariba è tornata alla ribalta, tornando spesso ospite del programma di Barbara D’Urso.

Fariba dedica speciale al fratello e al nipote

Oggi però la bella Friba sembra aver preso le distanze dal mondo dello spettacolo, sopratutto in questi giorni che sono molto delicati per lei. A quanto pare infatti, la bella Fariba ha pubblicato un messaggio molto commovente sui social dedicato in particolare a due persone che non ci sono più. Un momento di difficoltà per la donna, che nel messaggio ha mostrato tanto dolore e nostalgia.

“Vi chiedo una preghiera. Mio nipote è stato ucciso, qualche anno fa. Non sappiamo chi l’ha ucciso, anche suo padre nonché mio fratellino è stato ucciso un anno prima di suo figlio! Presumiamo che il figlio aveva scoperto chi fosse l’assassino di suo padre (perché ogni giorno era alla sua ricerca) e l’assassino ha ucciso anche lui, per non farlo parlare. Oggi in loro ricordo vi chiedo umilmente di fare una preghiera per loro anima: Iraj e Amir Hosseine Mohammad Tehrani.

Un messaggio che ha toccato il cuore di molti followers e fan della donna. La mamma di Giulia Salemi infatti ha voluto condividere questo momento cosi delicato con gli utenti del web, cercando in un certo senso, consolazione e qualche parola di conforto pe superare il dolore che ormai da anni vive nel suo cuore.