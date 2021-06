Ora che Uomini e donne è finito già si sente la mancanza di Gianni Sperti e Tina Cipollri. Gianni è in vacanza e mostra un viso gonfio.

Il volto di Gianni Sperti ha subito attirato l’attenzione dei suoi followers. L’opinionista di Uomini e donne, infatti, negli ultimi scatti pubblicati mostra un viso particolarmente distesso e troppo gonfio.

Questa volta è stato necessario l’intervento di Gianni per mettere chiarezza in tutta questa storia. Le ultime sue foto sono state letteralmente prese d’assalto da commenti contro il suo eccesso di ritocchini.

Gianni Sperti, viso gonfissimo: troppi ritocchini?

Non è una novità che personaggi famosi come Gianni Sperti che fanno parte da tempo del mondo dello spettacolo, facciano uso di ‘trucchetti’ per sembrare più giovani e perdetti. Sicuramente le punturine fanno miracoli.

E’ per questo che molti ricorrono al botox per appianare i primi segni dell’età. Sarà stato questo il caso anche di Sperti?

In una recente storia è lo stesso Gianni a chiarire di aver fatto uso di punture, anzi precisa di non aver mai nascosto il fatto di aver fatto ricorso a degli aiutini. Ma in questo caso sembra essere un’altra la causa del suo gonfiore.

Gianni spiega le foto della bufera

L’opinionista spiega che in queste ultime foto sembra diverso perchè ha un’espressione diversa da quella solita. Gianni precisa che con quell’espressione si piace pertanto non gli importa se qualcuno non la trova bella per lui.

Gianni termina il suo sfogo con una piccola frecciatina:

‘Ora spero riusciate a dormire più serenamente’

Parole rivolte a tutti quelli che hanno tartassato le sue ultime foto con commenti su questi presunti ritocchini dell’ultimo momento.