Monalisa si spoglia sui social: la dama di Uomini e donne è una pantera

Nel programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, sono tante le donne belle. Tra le dame c’è Monalisa dal notevole sex appeal.

Chi segue il programma di Maria De Filippi, Uomini e donne, avrà sicuramente visto Monalisa. Di recente la dama è sparita dal parterre ma chi conosce il programma sa che sono tantissimi i volti nuovi sia dalla parte delle donne che degli uomini che a volte vanno e a volte ritornano.

Un volto che si è visto poco almeno per il momento quello di Monalisa: la dama però non è passata inosservata. Sui social, poche ore fa, ha condiviso uno scatto in cui mostra le sue voluminose curve.

Uomini e donne, l’ex dama si spoglia sui social

La bellissima Monalisa ha un corpo che attira molto l’attenzione degli uomini. Nel programma di Maria De Filippi, infatti, ha subito attirato lo sguardo di uno degli uomini più chiacchierati del parterre maschile, Armando Incarnato.

Non è stato chiaro però il rapporto tra i due. E’ da qualche puntata che la dama dal nome davinciano non è in studio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🧚🏾MONALISA🧚🏾 (@monalisaqueiroz25)

La foto in costume sui social

Sui social la dama è molto attiva e in una delle sue ultime stories ha mostrato come le sta un costumino intero molto seducente.

La zip leggermente abbassata mostra le sue voluminose curve e i fan di certo avranno apprezzato il panorama.

La rivedremo in programma? Può darsi. A volte, alcune dame e alcuni cavalieri, ritornano e lei ha decisamente colpito nel segno.